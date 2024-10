La intérprete de «Antología» atraviesa un momento de profunda transformación personal y profesional. Tras su separación de Gerard Piqué, Shakira ha logrado reinventarse artísticamente, cosechando un éxito sin precedentes. Sin embargo, en una reciente entrevista para la revista GQ, la cantante colombiana ha revelado las heridas emocionales que aún la acompañan.

«El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia», confesó Shakira, quien ha admitido que el proceso de sanación es largo y complejo. A pesar del dolor, la artista ha encontrado un refugio en la amistad: «Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos… Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis hijos y mis amigos».

La cantante ha destacado la importancia de sus hijos, Sasha y Milan, quienes se han convertido en su principal fuente de alegría y fortaleza. «Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos. Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados», aseguró Shakira, quien ha priorizado su papel como madre por encima de cualquier otra cosa.

A pesar de las dificultades, Shakira mantiene la esperanza en el amor gracias al ejemplo de sus padres, quienes llevan más de 50 años juntos. «Mis padres son la mayor demostración de que hay amor de pareja. Un amor eterno que pasa por encima de cualquier obstáculo o dificultad», afirmó la cantante, quien reconoce que no todos tienen la misma suerte en el amor.

Shakira se muestra como una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y encontrar la felicidad en los pequeños detalles de la vida. A través de su música y sus palabras, la cantante colombiana inspira a millones de personas en todo el mundo.