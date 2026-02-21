La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes al nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, que otorgue el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra asilada en la embajada mexicana en Lima.

«No se ha podido dar el salvoconducto para que llegue a México. Con el nuevo presidente vamos a retomar a ver si se puede», afirmó Sheinbaum en su conferencia desde Guanajuato. Chávez, aliada de Pedro Castillo (condenado a 11 años por rebelión), motivó la ruptura diplomática Perú-México.

Sheinbaum defendió a Castillo: su detención «no tiene razón de ser» por discriminación indígena y rechazó que fuera arrestado camino a la embajada mexicana. México busca que Balcázar (83 años, Perú Libre, elegido miércoles tras destitución de José Jerí) permita su salida antes de elecciones generales.

Ambos países comparten Alianza del Pacífico, pero la crisis de 2022 (autogolpe de Castillo) limitó lazos. Balcázar, del mismo partido que Castillo, podría facilitar el diálogo, aunque Perú niega salvoconducto por procesos judiciales pendientes contra Chávez (rebelión, hasta 26 años).