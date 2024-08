El matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt concluyó en malos términos y los problemas no solo se limitan a la relación entre los actores, sino también a sus hijos. Recientemente, se dio a conocer que Shiloh Jolie-Pitt, una de las hijas biológicas de la pareja, había iniciado un procedimiento legal para quitarse el apellido de su padre.

Cambio de nombre legal

De acuerdo con documentos oficiales revisados por TMZ, la joven de 18 años ya no lleva el apellido de su progenitor y ahora se llama legalmente Shiloh Nouvel Jolie.

«La petición simplemente fue concedida sin drama», mencionó este medio estadounidense.

El diario inglés Daily Mail informó que Shiloh realizó el trámite por voluntad propia y sin el conocimiento de su madre.

La joven contrató y pagó a un abogado para que se encargara del asunto.

Proceso legal

Antes de la resolución, Shiloh tuvo que publicar un anuncio en un periódico informando sobre el cambio de nombre e invitando a cualquier persona con objeciones a presentarse en el tribunal.

El proceso comenzó en mayo, cuando Shiloh cumplió la mayoría de edad y acudió al condado de Los Ángeles (California, EE.UU) para presentar la solicitud de eliminación del apellido paterno.

Motivos personales

La revista People informó que Shiloh tomó esta decisión como consecuencia de los «acontecimientos dolorosos» vividos en su familia.

No es la única que no utiliza el apellido de Brad Pitt; sus hermanos Vivienne, Zahara y Maddox también han optado por no usarlo, aunque no de manera legal como en el caso de Shiloh Nouvel Jolie.

Hasta el momento, ni Brad Pitt ni Angelina Jolie se han pronunciado al respecto.