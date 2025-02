El japonés Shohei Ohtani indicó que quiere seguir creciendo como jugador, por lo que, en los entrenamientos con los Dodgers de Los Ángeles, está iniciando de frente al plato su movimiento al lanzar, en busca de experimentar nuevos resultados.

«Tradicionalmente, he lanzado mucho de lado, pero como parte de mi crecimiento como jugador, quiero explorar diferentes opciones y caminos para ver si puedo evolucionar. Lo hago tanto en el picheo como en el bateo», explicó este jueves el jugador de doble vía, al hablar para la prensa en la sede de entrenamientos de los Dodgers en Glendale, Arizona.

Ohtani se mantiene en un proceso de recuperación de cirugías en su codo de lanzar en 2023 y del hombro en noviembre del pasado año, por lo que al experimentar un cambio en su inicio de rutina al lanzar, pasando de hacerlo estrictamente de lado, como cuando hay corredores en las bases, a hacerlo de frente al plato, busca disminuir la presión sobre la parte superior de su cuerpo y aumentar la intensidad con la distribución de la carga al realizar sus envíos.

«Al aumentar la intensidad, quiero ver cómo responde el cuerpo, cómo respondo yo. A partir de ahora, ese es el plan», comentó el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

En sus primeras dos sesiones de picheo con los Dodgers en estos entrenamientos, Ohtani solo ha lanzado rectas de dos y cuatro costuras, que han alcanzado velocidades de entre 92 y 94 millas por horas, que son indicativos que se encuentra en una buena dirección en su proceso de recuperación.

Con todo y lo que ha mostrado Ohtani desde el montículo, los Dodgers no cuentan con el estelar japonés en su rol de lanzador para inicios de la temporada, sino que esperan que pueda hacerlo a partir de mayo, por lo que esperan desarrollar un programa de preparación que les permita mantenerlo en la alineación, mientras completa su proceso en la otra faceta de su juego, sin enviarlo a juegos de rehabilitación.

«En realidad, ya lo he hecho antes con mi última lesión. Entonces, no me preocupa demasiado. Se trata de confirmar la relación entre lo que muestran los datos y lo que yo siento a medida que avanzamos en las distintas etapas. Ésa es mi prioridad número uno», dijo Ohtani sobre el plan a desarrollar con los Dodgers al iniciar la temporada.

Otro punto en el que el equipo trabaja con el estelar japonés, es en el manejo de la carga de trabajo que tendrá al accionar por primera vez como bateador y lanzador para los Dodgers, luego de haberse lesionado el hombro derecho en la pasada Serie Mundial.

Por el momento el dirigente ya señaló que el Ohtani encabezará su alineación, como primer bate, para la temporada de Grandes Ligas, seguido por Mookie Betts, Freddie Freeman y el dominicano Teoscar Hernández.