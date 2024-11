La representación de Sidor, inició como terminó ganando la pasadas edición de los Cuadragésimos segundo Juegos Deportivos Interempresas, ganando, al apuntarse la primera de las disciplina que se definieron en el marco de esta nueva justa laboral.

En las instalaciones del Polideportivo Venalum, los actuales campeones de las justas deportivas laborales, se llevaron el título del judo 2024, tras acumular 5 medallas de oro, 6 de plata y una de bronce, librando una cerrada lucha con Venalum, dueños de casa, y que se tuvo que conformar con el segundo lugar, luego de ganar también 5 doradas, pero solo tres de plata y 4 de bronce.

Tercero se ubicó la representación de Ferrominera Orinoco, que sumó 3 doradas, 2 de plata y dos de bronce, siguiendo en el top de equipos participantes, Fundeporte, Alcasa, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y CVG Bauxilum.

Importante para el logro alcanzado, las actuaciones de los sidoristas César Meza, oro en -60 kg, Andrés Guzmán dorado en -66 kg; Manuel Valdéz con oro en -73; y José Farfán bañado en oro en -100 kg, entre los vencedores que apostaron para la causa de su equipo.

Clasificación por equipos

EQUIPOS ORO PLATA BRONCE

1.-Sidor 5 6 1

2.-Venalum 5 3 4

3.-Ferrominera 3 2 2

4.-Fundeporte 1 0 0

5.-Alcasa 0 2 2

6.-PNB 0 1 0

7.-Bauxilum 0 0 1

Venalum alcanzó pase en kickimball

La actual monarca de la disciplina de kickimball, Venalum, alcanzó este lunes su tercera victoria en la disciplina lo que le aseguró su pase a la ronda de cuatro semifinalistas, que disputarán las medallas que están en juego.

Las del aluminio, de la mano del súper experimentado entrenador en la materia, Raúl Silva, lograron superar la resistencia que les brindó CVG, para terminar ganando con pizarra de 7 rayitas por 3.

Se trató del tercer éxito alcanzado por la actuales monarcas, luego de haber vencido en su primera presentación a Bauxilum por 14-3 y a Ferrominera por 5-3.

En otros de los resultados de esta categoría senior femenino, Gobernación ganó por 7-0 y Ferrominera doblegó a Sidor por 10-5, equipo este que luego se impuso por 5-2 a Ferrominera, mientras que Mibiturven, debutante en la justa, cayó por paliza 20-0 ante Bauxilum.

Gobernación sumó al vencer a la misma Bauxilum por 8-3, en tanto que Sidor cayó ante CVG por 4-2.

Para hoy estaban fijados tres juegos en esta categoría senior, siendo ellos Sidor vs Bauxilum (4:00 pm), Venalum vs Gobernación (5:00 pm) y CVG vs Ferrominera Orinoco, todos los encuentros a celebrarse en el estadio de softbol-kickimball.