Por segunda jornada consecutiva la Tabla General por Puntos de los XLIV Juegos Deportivos Interempresas de Guayana se define por un sólo punto de diferencia que favorece de momento de CVG Ferrominera sobre CVG SIDOR.

A la usanza de las carreras de caballos en el Hipódromo Internacional de La Rinconada de nuestra capital, la justa por el primer lugar entre las empresas de CVG Ferrominera y CVG Sidor, siguen literalmente “cabeza a cabeza” con apenas un punto de diferencia nuevamente favoreciendo a la empresa del hierro por sobre la factoría de acero.

Ambas plantas productivas de Guayana a través de sus delegados deportivos libran una justa emocionante por el primer lugar en las fechas finales de los Juegos Interempresas 2025.

Ferrominera, conquistó hasta ahora 134 puntos, producto de sus aciertos en 20 disciplinas en las que puntuaron al menos dos tantos, de las 22 en las que han participado y finiquitado hasta ahora.

Por otra parte, SIDOR aunque puntuó en las 22 competencias hasta ahora, se mantiene con 133 puntos en la tabla general, donde se posiciona segundos por detrás de Ferrominera, quien acumuló hasta el 17 de diciembre 134 tantos.

En meritorio, pero discreto tercer lugar momentáneo se posiciona CVG Venalum, quien además del podio, también es la delegación que cierra el selecto grupo de delegaciones que acumularon hasta hoy más de 100 puntos.

La definición de las medallas en la pasada jornada de 17 de diciembre a tres jornadas de lo que será el cierre deportivo de esta edición 44 de los Juegos Deportivos de Guayana, se reflejó a través de la definición de la disciplina de Pesas Potencia, en sus categorías libre, master y senior, en las divisiones por peso entre 74 y 93 kg.

En esta disciplina, Sidor demostró su dominio con cinco medallas de oro de las seis que se disputaron, pero con Ferrominera siguiéndoles de cerca con cinco podios, incluido el único oro que no conquistó la delegación de la siderúrgica.

Entre los compromisos destacados de la jornada, conseguimos el avance de Motor Minero sobre Ferrominera en el Softbol masculino con pizarra final de seis carreras por siete, donde el equipo que fungió como Home Club en el Polideportivo de Venalum respondió ofensivamente con tres carreras en la cuarta y cuatro rayitas en la quinta entrada, para venir de atrás ante Ferrominera y dejarlos sin posibilidades en el torneo de la disciplina.

De igual manera, la jornada contó con la presencia de varias autoridades regionales en las premiaciones, entre los que destacó el alcalde del Municipio Bolivariano de Caroní, Yanni Alonzo Vivas, quien además competió en las fases definitivas del fútbol de salón.

Oro para la gobernadora ‘Tata’ García

Ya en esta recta final de los XLIV Juegos Deportivos Interempresas de Guayana 2025, el voleibol de sala disputó su final en el Complejo Deportivo La Unidad San Félix, en compromiso que contó con la participación en cancha de la gobernadora del Estado Bolívar, Yulisbeth “La Tata” García.

La final de la categoría máster que enfrentó a la Alcaldía de Piar con la delegación femenina de la Gobernación de Bolívar, se llevó a cabo en las instalaciones de La Unidad San Félix, en compromiso que terminó con marcador favorable a los representantes estadales tres sets a dos.

Como delegada y atleta en representación del estado que administra, la gobernadora aportó y enalteció el espíritu de deportividad y sana competencia que reina en la región con la celebración de los Juegos Interempresas de Guayana en su edición 44, con lo que mostró la firmeza de los valores de la Guayana productiva.

De esta manera, Gobernación de Bolívar se hizo del oro en el voleibol de sala, seguidos por Alcaldía de Piar y CVG Ferrominera cerró el podio en la competencia.

Asimismo, los XLIV Juegos Deportivos Interempresas de Guayana 2025, contaron con la valiosa presencia de nuestra campeona suramericana en la disciplina de voleibol, Angélica Zerpa, quien cumplió con los honores de entregar medallas en la premiación de la competición.