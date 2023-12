AVANZARON nuevamente los conjuntos emblemáticos y de amplio poderío, a la fase de octavos de final en la prestigiosa Champions League. No hubo mayores sorpresas. La única decepción fue el Manchester United.

El favoritismo apunta al Real Madrid, Bayer de Múnich y el Manchester City.

Los clubes italianos Napoli, Inter y Lazio están para dar grandes cosas. España metió a cuatro escuadras. Una segunda fase que promete mucho…

Y EN EL FÚTBOL VENEZOLANO, Aquiles Ocanto no lo pensó dos veces para renovar con la UCV. Al experimentado ariete barquisimetano aún le queda calidad.

«Esperando que el próximo torneo sea muy productivo para la organización y que la suerte nos acompañe», indicó…

AL COMBINADO SUB-23 le falta acomodar todas sus líneas en la estructura estratégica y mucho trabajo organizativo. Ante Colombia se vieron faltos de ritmo…

UN GRAN ABRAZO para el profesor Manuel Berrios, quien viene masificando el balompié en la región llanera con su escuela la Academia Suramericana, ubicada en el sector Agua Blanca del estado Portuguesa, donde los niños de bajos recursos acuden masivamente.

El dirigente hace un llamado a los representantes de las empresas privadas, para que colaboren con esta noble causa. Cuentan con atletas entre 6 y 13 años.

El trabajo de varios entrenadores como Ángel Canelón, Arquímedes Borjas, Giuseppe Cazzola y Orlando Arroyo ha sido importante.

Recientemente, Berrios cumplió 45 años de haberse graduado como técnico en Santa Fe (Argentina), localidad de donde también se formó Jorge Griffa, quien brillara como timonel del Atlético de Madrid…

Qué gran nivel del ariete llanero Jesús Vidal en la liga uruguaya de fútbol de sala.

El internacional de Guanare terminó con 25 dianas con el prestigioso Peñarol, escuadra que se llevó los máximos honores y es uno de los equipos más exitosos en la nación charrúa…

QUIEN PODRIA haber pensado en el siglo XX, que el jugador mejor pagado en las Grandes Ligas iba a ser un japonés, Shohei Ohtani nacido en 1994, hijo de un pelotero nipón y de una destacada atleta de bádminton.

Su salario por hora será de 7900 dólares por las próximas diez temporadas.

Los Ángeles es una gigantesca ciudad fundada por los españoles (de allí su nombre), tiene una población gigantesca, allí conviven 100.000 compatriotas del fenómeno asiático de 1,93 de estatura, considerado un súper pelotero lanzador y jonronero de poder. La parte alta del lineup que tendrán los Dodgers mete mucho miedo.

Viene de jugar en un club de poca profundidad y se ganó dos premios como jugador más valioso en tres contiendas, lo que evidencia que es un auténtico fuera de serie…

LOS LEONES SE LA tienen aplicada al Magallanes. Los melenudos han hundido a la nave. El orgullo de Maturín Gabriel Noriega cumple una temporada de ensueño con los melenudos al afianzarse como líder de bateo…

CONVERSÉ largo rato con el legendario Víctor David Díaz. El actual presidente de Broncos dijo que los integrantes del equipo que estuvo en el pasado Mundial cumplieron un gran ciclo.

«Mucha gente lo llama fracaso, yo creo que estar en un evento de esa jerarquía no es un fracaso, una generación que lo dio todo, hay que evaluar, no puede ser que después de una caída nos quedemos en el piso, hay que ver como se mejora la situación actual y me preocupa mucho que hay pocos jugadores altos en la nueva base de relevo, pero hay jóvenes que pueden ser potenciales en un futuro», apuntó…

GRANDES EMOCIONES se avecinan en la próxima Vuelta al Táchira, del 14 al 21 de enero.

El primer ganador en la historia de este prestigioso giro fue el colombiano Martin «Cochise» Rodríguez en 1966, con un tiempo de 19 horas, 19 minutos y 49 segundos…

ESTA ES LA ÚLTIMA columna del año, volveremos a encontrarnos en enero. Un abrazo a todos los consecuentes lectores y que en el 2024 todas las metas se hagan realidad…

Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.