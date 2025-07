APLANADORA GALA. El bravo Paris Saint Germain no tuvo compasión y con un poderoso despliegue arrolló al Real Madrid en el Mundial de Clubes para seguir en un gran momento en lo que va de semestre.

Los franceses se merecen el galardón como el mejor equipo del 2.025, tal como lo expresa Josías Castro el excelente analista de Venevisión.

FLUMINENSE MOSTRÓ ESE espíritu guerrero, alegre y de atrevimiento. Las diferencias entre los clubes europeos y suramericanos se han reducido. Yeferson Soteldo no jugaba desde el diez de junio cuando la Vinotinto se enfrentó a Uruguay.

Ante el Chelsea se observó que ya está en gran forma.

NUEVA ENERGÍA POSITIVA para la tropa carabobeña bajo la conducción del profesor Daniel Farías y César ‘Champion’ Marcano.

Vinieron de atrás para sentenciar a Estudiantes en un duelo muy peleado. El colombiano Flabian Londoño mostró su mejor versión.

«El elenco granate esta para grandes cosas», apuntaron Alfarabi ‘Pin’ Romero y Juan Manuel Mouro, quienes vienen haciendo un trabajo magistral con las categorías menores.

EL ZAGUERO SANTIAGO Gómez se perderá el resto del año por una lesión en la rodilla. Dura baja para Zamora que casi líquida al Deportivo Táchira.

Conversé con Omar Nemer, presidente de la furia llanera y me dijo optimista que esperan dar la pelea en lo que resta de contienda.

ANDRÉS FERRO ES una de las figuras estelares de Metropolitanos. El destacado zaguero central caraqueño dice que serán protagonistas, ya que cuentan con buen material para lograr grandes objetivos.

El cuadro violeta sumó un valioso empate en su visita al blindado Puerto Cabello. «Toda la plantilla siempre dando el máximo. Vamos a luchar por volver a Copa Internacional», apuntó el mariscal.

LA LISTA DE LOS mejores peloteros latinoamericanos pagados en la gran carpa la comanda el dominicano Juan Soto, jardinero perteneciente a los Mets de Nueva York, quien firmó por 765 millones de dólares y lo siguen sus compatriotas Vladimir Guerrero (500) y Manny Machado (365).

El criollo José Altuve sigue encendido con los Astros de Houston.

LOS FURREROS ESTÁN jugando muy unidos y tienen más juventud que el Expreso Azul, factor clave en este tipo de series cuando juegas con tan poco tiempo de recuperación, donde necesitas piernas frescas y una rotación que te mantenga o incremente el nivel de intensidad en la cancha.

Los zulianos pudieron haber ganado los dos juegos en el Fórum, pero no supieron cerrar el primer encuentro, luego de estar arriba en el marcador. Conversé con el ex basquetero profesional Vladimir Heredia y me dice que igual Trotamundos tiene chance, ya que la experiencia también tiene sus beneficios en esta instancia.

La tropa de Néstor Salazar tiene muchos escopeteros que si vienen precisos pueden complicarle la cosa a los musicales…Unas condiciones físicas extraordinarias del base Juan Suero. El quisqueyano no para el ritmo a la hora de correr y quiere ser campeón.

Es de los jugadores más completos que han estado en la Súper Liga

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.