La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de nueve emisoras el martes, 6 de septiembre, en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia, de acuerdo a una denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Según la información publicada el miércoles, 7 de septiembre, a través de la red social Twitter, entre los alegatos para llevar a cabo la medida, se aseguró que fue «una orden del ministro»; se presume, se trataría de Freddy Ñáñez, quien lidera la cartera de Comunicación e Información, sin embargo, no se precisó en realidad de quién se trataba.

Cabe resaltar que la información fue dada por un trabajador de uno de los medios a un delegado del SNTP en la entidad, de los cuales se desconoce también sus identidades.

Emisoras

El SNTP detalló que las emisoras radiofónicas cerradas por parte del ente regulador fueron:

Sensacional Estéreo 88.5 FM

Zulia Mía 91.3 FM

Kp 92.9 FM

Refugio 94.3 FM

Palabra 97.3 FM

High Class 98.1 FM

Destino 98.3 FM

Radiolandia 103.3 FM

Río Estéreo 107.7 FM

El portal Costa Oriental del Lago (COL), Primera Edición, reportó que en su mayoría se trata de estaciones comunitarias; algunas contaban con permisos provisionales y se desconoce cuál era el estatus administrativo que presentaban al momento del cierre no notificado.

Cierre nacional

No obstante, el caso de las nueve emisoras en el estado Zulia no es aislado; en los meses que han transcurrido del 2022 se contabilizan 21 emisoras cerradas en todo el territorio Nacional, cifras del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, organización no gubernamental dedicada a la defensa de la libertad de expresión, derecho a la información y periodismo de investigación.

En la data se registró el cierre de Éxitos 90.5 y Calle 98.5 (Guárico); Activa 89.3 (Anzoátegui); Topacio 101.5 (Barinas); Triunfo 99.3 (portuguesa); Mix 98.3 (Yaracuy); Candela 92.9, Moda 105.1, NEX 100.1, HITS 92.5, Luna 95.5 e Impacto 91.7 (Cojedes).

En tanto, la Organización No Gubernamental «Espacio Público» ha advertido acerca del incremento de acciones relacionadas con intimidación a periodistas y violaciones de la libertad de expresión.

En su informe de agosto, «Espacio Público» registró 19 casos y 27 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales trece estuvieron relacionadas con actos de censura, cuatro fueron de hostigamiento verbal, otros cuatro de intimidación, seis hechos de restricciones administrativas y un caso de hostigamiento judicial.