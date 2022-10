Caracas.- Para el proceso de reestructuración y resurgimiento de Tiburones de La Guaira, la directiva se planteó almacenar varios elementos clave, sobre todo en cuanto a material joven respecta y uno de ellos es Maikel García.

El litoralense de nacimiento está llamado a liderar el proyecto salado, junto con otro grupo de noveles peloteros. Esa condición es la respuesta del porqué no escatimó en esfuerzos para sumarse a la causa desde el propio primer partido, con todo y la extensa labor que tuvo en Estados Unidos (127 juegos y 509 turnos, ambas marcas en su carrera), enviando un mensaje contundente, tanto a la gerencia como a la afición guairista.

“Quiero ser parte importante en este proceso y esta nueva reconstrucción que está haciendo La Guaira, ayudando al equipo”, dijo el quinto mejor prospecto de los Reales de Kansas City, según MLB Pipeline.

Otra de las razones por la cual decidió reportarse desde el vamos fue el alto grado de responsabilidad que notó en gran parte de los jugadores con los que se mantuvo en contacto y que también forman parte de actual la plantilla escuala.

“Fueron los mismos peloteros (compañeros) los que me motivaron a estar aquí desde el primer día. Vine sin ningún tipo de restricciones (de Kansas City). Me dijeron que podía jugar hasta donde llegara el equipo y eso voy a hacer, para tratar de ayudarlos a cuando menos clasificar al Round Robin”, manifestó el infielder, que fue uno de los 25 venezolanos que debutaron en 2022 en las Grandes Ligas.

La salida de José “Cafecito” Martínez, así como también la de su hermano Teodoro resultó un “golpe duro” para Maikel García, según sus palabras, por todo lo que ambos han significado en su evolución como jugador. Sin embargo, como buen entendedor de lo que se trata el beisbol y cómo se manejan las organizaciones, además de su compromiso con el proyecto lo llevaron a tomarse la noticia de la mejor manera.

“Yo aprendí mucho con Café y con Teo en los dos años que estuve aquí con Tiburones. Todo lo que me han enseñado lo he llevado conmigo a Estados Unidos y me ha dado resultados. Aunque bueno, son cosas del beisbol, esto es un negocio. Ahora estamos aquí sin ellos y vamos a seguir jugando fuerte como lo venimos haciendo. Espero poder enfrentarme a ellos pronto”, exclamó otro integrante de la cofradía de jugadores nacidos en la popular zona guaireña de La Sabana.

COMO NIÑO CON JUGUETE NUEVO

García, de 22 años de edad, tuvo su primer ascenso con los Reales de Kansas City a mediados del mes de julio de 2022 y si bien su estadía en la Gran Carpa fue efímera, sacó provecho al batear para .318, tras ligar siete imparables en 22 visitas oficiales al plato.

“Ese fue un momento muy especial. Como cuando un niño entra a una juguetería y agarra cualquier juguete. Hasta ahora, no puedo creer que jugué en Grandes Ligas”, contó con añoranza García, sobre aquel inolvidable 15 de julio en el Rogers Centre, hogar de los Azulejos de Toronto.

Para hacer más memorable aquella fugaz experiencia por el considerado “mejor beisbol del mundo”, el primer hit que consiguió lo hizo nada más y nada menos que contra Gerrit Cole, as de los Yanquis de Nueva York, en el nuevo, aunque no menos prestigioso Yankee Stadium.

“Como dice todo el mundo, jugar allí no es lo mismo que hacerlo en Minnesota o en cualquier otro estadio. Sí se siente un poco la presión, aunque yo en ese momento salí a hacer lo que sé hacer y al final las cosas salieron bien”, describió García.

Tras ser enviado por de vuelta a Ligas Menores, García selló su participación de 2022 en la sucursal Triple A de los monarcas. Con el Omaha participó en 40 juegos y arrojó un .274 de average, aunque lo más llamativo de dicha participación fue su exhibición de poder, al conseguir hasta siete cuadrangulares, la cosecha más alta para él en cualquier categoría desde su firma al profesional en 2017. Además, durante su actuación con el Northwest Arkansas (Doble A), despachó otros cuatro bambinazos, para totalizar una cosecha de 11.

LLAMATIVO INICIO

Maikel García inició con buen pie su camino a la estelaridad con los Tiburones, después de conectar cinco imparables en sus primeros 12 turnos de la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Dos de ellos han sido dobles y suma una remolcada.

A la defensiva todavía está haciendo ajustes, tras incurrir en dos pifias en sus primeros 18 lances, para un porcentaje de fildeo de .889, en 26.0 innings repartidos en tres desafíos.

Y pese a la incorporación del prospecto de los Guardianes de Cleveland, Brayan Rocchio, torpedero de finas manos, el mánager Henry Blanco ratificó en la posición a García.

“Rocchio comienza a jugar mañana (miércoles), son cosas buenas que a uno le gustan como dirigente, tener profundidad y creo que la semana que viene será aún más difícil la situación, porque tenemos peloteros que están por incorporarse, se nota el compromiso, todo el que quiera venir será bienvenido”, expresó Blanco, antes del inicio del juego del martes

Redacción SNPD con

información de Prensa LVBP