El fenómeno televisivo Stranger Things se despedirá a lo grande. Netflix anunció este jueves que el episodio final de la quinta temporada, titulado “The Righside Up”, se estrenará simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming el próximo 31 de diciembre a las 5:00 p.m., hora local.

Será la primera vez en la historia que un capítulo de una serie se proyecta en la gran pantalla, marcando un hito tanto para la televisión como para el cine. Las proyecciones tendrán lugar en más de 350 salas de Estados Unidos y Canadá, y se mantendrán disponibles hasta el 1 de enero de 2026.

Tres partes para decir adiós

Además, la esperada quinta temporada de la producción creada por los hermanos Duffer llegará dividida en tres partes. La primera se estrenará el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre, y el cierre definitivo llegará el 31 de diciembre, con un episodio especial de dos horas de duración.

Esta entrega llega tres años después del final de la cuarta temporada, que culminó con una fisura abierta entre las dos realidades que conviven en el universo de la serie.

El elenco original regresa

Por otra parte, el reparto principal vuelve para despedir la historia que conquistó al público desde 2016. Junto a Millie Bobby Brown (Eleven), estarán Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Maya Hawke (Robin).

Con un total de ocho capítulos, Stranger Things 5 promete cerrar con una mezcla de nostalgia, emoción y épica, dejando una marca definitiva en la cultura pop contemporánea.