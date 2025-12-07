La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión del Juego de las Estrellas pautado para el próximo martes 9 de diciembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada en Caracas.

El encuentro, que tradicionalmente enfrenta a los equipos de peloteros Orientales y Occidentales, queda pospuesto por razones logísticas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la junta directiva de la LVBP informó que la decisión responde a «razones logísticas que imposibilitan la realización del evento en la fecha pautada».

La suspensión del Juego de las Estrellas representa un revés para la fanaticada, que esperaba el regreso de este clásico del béisbol nacional a la capital.

El encuentro se perfilaba no solo como una celebración del talento criollo, sino también como una antesala clave de cara a la Serie del Caribe.

Por su parte, la directiva de la Liga agradeció la comprensión del público y aseguró que mantendrá informados a los seguidores sobre una posible reprogramación del encuentro en el futuro.

La suspensión deja en pausa una jornada emblemática que celebra la destreza de los jugadores y la profunda pasión que rodea al béisbol en Venezuela.