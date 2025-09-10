Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara entre las personalidades encargadas de presentar la 77ª edición de los premios Emmy, que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, bajo la conducción de Nate Bargatze, informó la Academia de la Televisión estadounidense.

Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Eric Dane y Colman Domingo, también figuran entre las estrellas que harán parte de esta gala, que tendrá lugar en el Teatro Peacock.

La ceremonia la transmitará en vivo por la cadena CBS y por la plataforma de contenidos en línea Paramount+.

El resto de los nombres anunciados este martes son: Ike Barinholtz, Tina Fey, Walton Goggins, Tony Goldwyn, Lauren Graham, Kathryn Hahn, Mariska Hargitay, Justin Hartley, Charlie Hunnam, Jude Law, James Marsden, Christopher Meloni, Leanne Morgan, Julianne Nicholson, Sarah Paulson, Evan Peters, Parker Posey, Jeff Probst, Phylicia Rashad, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Michael Schur, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones.

El pasado fin de semana, durante la primera noche de los Creative Arts Emmy Awards (Premios Emmy a las Artes Creativas), antesala de los premios principales, ‘The Studio’ (de Apple TV) lideró la ceremonia con nueve estatuillas, seguida por ‘The Penguin’ (de HBO Max), que obtuvo ocho; mientas que el programa ‘SNL50: The Anniversary Special’ obtuvo siete galardones.

Además, ‘Severance’, que parte como la serie favoritas de esta edición, con 27 nominaciones, ha recibido hasta el momento seis estatuillas, mientras que ‘Andor’, ‘Arcane’, ‘Love, Death + Robots’ y ‘The Traitors’, obtuvieron cuatro cada una.