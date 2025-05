Han pasado más de dos décadas desde que t.A.T.u. irrumpió en la industria musical y dejó una huella imborrable en una generación. Contra todo pronóstico, el dúo ruso ha anunciado su regreso a los escenarios, con un reencuentro oficial programado para el próximo 21 de septiembre en Moscú, durante el festival REUNION.

Será la primera vez en años que ambas artistas compartirán el escenario, informa Diario 2001.

Impacto global de t.A.T.u.

Desde principios de los años 2000, t.A.T.u. cautivó al público con su estilo provocador, su imagen desafiante y una propuesta sonora que fusionaba pop y electrónica.

Canciones como All the Things She Said, Not Gonna Get Us y All About Us se convirtieron en éxitos internacionales, consolidando su impacto cultural en plena era MTV. Su presencia no solo dominó las listas de popularidad, sino que también desafió normas y rompió estereotipos.

La controversia detrás del éxito

La banda se destacó por defender la inclusión sexual desde su nombre, que significa Esta chica ama a esta chica, hasta sus espectáculos cargados de simbolismo. Sin embargo, en 2003 se reveló que las artistas no eran realmente pareja, lo que generó una ola de decepción entre algunos seguidores.

A pesar de la controversia, continuaron juntas hasta 2011, aunque posteriormente tomaron caminos separados sin un anuncio formal de separación definitiva.

Un reencuentro para los fans

En recientes entrevistas, Lena y Julia aseguraron que su regreso es un tributo a quienes crecieron con su música. “Este reencuentro es para quienes nos siguen guardando un lugar en su corazón”, afirmó Lena. Julia, por su parte, destacó que “la energía que vivimos en el pasado merece ser recordada en vivo una vez más”.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre una posible gira o nueva música, la simple imagen de t.A.T.u. juntas nuevamente en el escenario ha despertado una ola de emoción y nostalgia entre sus seguidores.