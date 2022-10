La actriz Tania Sarabia, anunció a través de su cuenta en Instagram, que nuevamente dio positivo al Covid-19, razón que la llevó a suspender una entrevista presencial en el programa Sábado en la noche, de Globovisión.

«Esto es insólito. Yo que hablo tanto del Covid. Es la tercera vez que me da, no crean que porque les dio una vez y tienen como seis vacunas, se les va…no..el covid sigue en muchas partes, no se dejen convencer de otra cosa, siempre tienen que usar la mascarilla», dijo la actriz en el video publicado en redes sociales.

En mayo del año pasado, Tania Sarabia vivió un episodio bastante complicado, tras resultar positivo para Covid-19. Para ese momento, utilizó sus redes sociales para suplicar por la vacuna, ya que forma parte de la población de alto riesgo.