Juan Andrés Krumins, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, ha reportado un auge significativo en el sector de las telecomunicaciones del país durante el año 2025.

Krumins destacó el esfuerzo sostenido de las empresas por ofrecer servicios de mayor calidad al consumidor venezolano.

Asimismo, subrayó que este crecimiento es el resultado directo de la inversión privada, la cual se ha enfocado primordialmente en la modernización de servicios clave como la fibra óptica.

Según detalló, la fibra óptica se ha convertido en uno de los servicios más populares, registrando una alta demanda tanto en la capital como en el interior del país.

Este avance tecnológico se traduce directamente en velocidades de conexión sustancialmente mayores para los usuarios.