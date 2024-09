Muchos miembros pertenecientes a los Templos Cristianos en Upata, manifestaron que el hampa común viene azotando dichos espacios, algunos pastores han reportado a través de mensajes que sus iglesias han sido blanco de saqueo por parte de sujetos, los cuales esperan a que llegue la noche para hurtar todo lo que consigan a su paso, situación que es motivo de preocupación para los cristianos, pues han conseguido dotar sus templos con mucho esfuerzo.

Al conversar con algunos miembros de una de las iglesias cristianas ubicadas entre las comunidades de Coviaguard y Los Rosales Country, informaron que es evidente sobre la persona que realizan este tipo de acto vandálico, no tienen respeto a Dios o a sus siervos.

“Hay que orar para que este tipo de situación no continúe ocurriendo, ya no es sólo la casas blanco del hampa, ahora las iglesias no se salvan de ser visitadas y afectadas”, indicó un creyente.

Por su parte Juan González, dijo que la Iglesia ubicada en el sector La Loma, también ha sido afectada, motivado a que sujetos se introdujeron a la medianoche y cargaron con cosas de gran valor, como consola, cornetas, ollas de cocina, entre otras cosas, así como ocurrió en otros templos cercanos.

Comunidades también afectadas

Para los habitantes de ambas comunidades, los antisociales mantienen en zozobra los sectores mencionados, donde las casas son victimas de robos, al igual, que lugares cristianos, por lo que solicitan una vez más a los cuerpos de seguridad, atender el problema de inseguridad que está afectando a ciento de personas, pues, no pueden ni descansar tranquilos por las noches, ya que, deben estar despiertos a la hora en que los sujetos decidan visitarlos.