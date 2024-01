La organización The Same People (La Misma Gente) ya está lista para lo que será el Carnaval Patrimonial de El Callao 2024 donde presentará nuevos trabajos musicales, además de ofrecer una completa programación desde la plazoleta El Jobo, epicentro de los espectáculos musicales de esta agrupación que recientemente arribó a sus 38 años.

“En nuestro 38 aniversario en septiembre del 2023, lanzamos – Isidora Es -, popurrí alegórico a la trascendencia de la Negra Isidora Agnes fusionado con un canto tan conocido por la zona sur de Venezuela, – Guayana Es -, con arreglos contemporáneos de puño y letra de la agrupación”; explicó el vocero y voz principal de la agrupación Mario Farías.

Para la edición 2024 del Carnaval de El Callao, se estrenará “Carnaval Nobody Forget”, canción letra y música del director musical Eugenio “baby” Figueroa e interpretado por James Harlequin.

Gira por México y Carnaval de El Callao

«El regreso a los escenarios internacionales fue en México»; relató Farías quien destacó la exitosa gira por la República de México a finales de noviembre y principios de diciembre del recientemente concluido 2023.

La mencionada gira los llevó a recorrer México D.F como representantes de Venezuela en varios eventos musicales que contaron con presentaciones de artistas de la talla de Gloria Trevi.

“Para este carnaval iniciaremos desde el jueves 8 de febrero con las coronaciones de Cochano Gol y Tambor, The Young People y The Same People en la plazoleta El Jobo desde las 8 de la noche”; adelantó Farías.

Luego el viernes y sábado de carnaval se llevará a cabo el festival de calipso infantil en su edición 2024 contando con 20 participantes entre 6 y 11 años de edad pertenecientes a diferentes instituciones educativas de la población. “El sábado se elegirá la Reina Turista, el domingo tendremos el recorrido en comparsa y el tradicional mega concierto en la Plazoleta El Jobo, para luego salir en comparsa con los disfraces, las fantasías, madamas y reinas”, cerró el vocero de la agrupación internacional.