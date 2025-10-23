La familia Tío Ammi sigue creciendo y ahora se prepara para abrir las puertas de su tienda número 19 en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, llevando su promesa de variedad, calidad y precios accesibles a una de las regiones más emblemáticas del país.

Con más de cinco años acompañando a los hogares venezolanos, Tío Ammi se ha consolidado como una marca que entiende las necesidades de cada familia.

Desde artículos para el hogar, moda para hombres, mujeres y niños, calzado, juguetes, tecnología, maquillaje, ferretería, hasta productos de temporada, Tío Ammi ofrece todo lo que necesitas en un solo lugar.

La empresa invita a todos los habitantes de Ciudad Bolívar y zonas cercanas a asistir a la gran inauguración que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a las 10:00 de la mañana. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con música, y las sorpresas que ya son sello de la marca.

Tío Ammi sigue creciendo por toda Venezuela, reafirmando su compromiso de acercarse a cada rincón del país con tiendas modernas, amplias y pensadas para ofrecer una experiencia de compra diferente. Ya son 5 años y 19 tiendas que lo avalan como la cadena retail que ha conquistado el corazón de las familias venezolanas.