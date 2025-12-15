El presidente de la Confederación Nacional de Industriales (Conindustria), Tito López, ha manifestado sus expectativas y propuestas clave de cara a las reformas económicas que Venezuela podría implementar a partir de 2026.

López considera crucial la reforma impositiva, un tema que el presidente Nicolás Maduro ha abierto al debate con los gremios.

Se propone elevar la base tributaria a un millón de veces el tipo de cambio oficial para limitar el estatus de «contribuyente especial» y fomentar una mayor equidad en la contribución.

Un punto crítico es eliminar el pago anticipado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la contribución a las pensiones.

López advierte que una reforma tributaria exitosa tendría un «efecto positivo transversal para todos los sectores industriales en todas las regiones del país».

El dirigente gremial subraya la relevancia de las regiones y reconoce las graves asimetrías en los niveles de desarrollo industrial.

Tras viajar constantemente por el país, López destaca el potencial desaprovechado en lugares como Mérida, que alberga grandes plantas como la fábrica de chasis para automóviles más grande del país y la única fábrica de transformadores eléctricos (proveedora de Corpoelec), además de importantes farmacéuticas.

Activación de la capacidad ociosa

A pesar del crecimiento en la producción, la capacidad ociosa sigue siendo un desafío considerable. Conindustria sostiene que la solución reside en más inversión y en políticas que aumenten la capacidad de crecimiento de las empresas y el nivel de consumo nacional.

La industria necesita enfocarse en las exportaciones para un crecimiento sostenido. Es vital simplificar los trámites y se propone la devolución total del IVA para las empresas que exportan, lo que ayudaría a activar la capacidad ociosa al acceder a un mercado potencial mayor.

Mantener la capacidad ociosa genera costos directos (mantenimiento de infraestructura) y un problema laboral debido a la inamovilidad, afectando a empresas que conservan la misma nómina de años con mucha mayor producción.

López enfatiza que la prioridad es enfrentar este problema con mayor productividad, un mercado más grande y estímulos concretos, en lugar de reducir la capacidad estructuralmente.

Transferencia de empresas públicas

Respecto al proceso de transferencia de empresas públicas (se habla de unas 300) al sector privado, López destaca que el requisito fundamental es generar confianza.

La derogación de la Ley de Costos y Precios Justos sería un acto significativo para generar la seguridad jurídica requerida por los inversionistas.

Se plantea la posibilidad de captar inversiones internacionales (por ejemplo, capital chino) para reactivar la manufactura y crear corrientes de exportación a mercados vecinos como Brasil, Estados Unidos y Colombia, ofreciendo costos inferiores a los de exportadores lejanos.

Políticas claves

Conindustria está debatiendo con el Ejecutivo Nacional ocho políticas públicas esenciales, que incluyen; reforma tributaria, actualización de la Ley Orgánica del Trabajo, simplificación de trámites para exportar y un descuento del encaje legal bancario para incrementar el flujo de financiamiento.

Limitación de financiamiento

López establece que el crecimiento de la industria está fuertemente limitado por una presión tributaria excesiva y la ausencia de capital a precios razonables.

La cartera de créditos de la banca venezolana (cerca de 2.500 millones de dólares) es ínfima, representando solo el 2-3% del PIB. La industria nacional, por sí sola, requeriría un apalancamiento financiero de entre 14.000 y 15.000 millones de dólares anuales.

El sector más afectado son las medianas y pequeñas empresas (más del 82% de las unidades productivas), las cuales deben ser el foco del financiamiento que se libere por una eventual reducción del encaje legal.

Es indispensable llevar el plazo de liquidación del IVA de 15 a 30 días y reducir el margen de retención del 75% al 50%, además de generar y permitir el uso de créditos fiscales.

López concluye reiterando que el sector industrial privado ha demostrado su capacidad productiva, compromiso de inversión y prioridad por mantener y aumentar el empleo, actuando como un gran aliado de los trabajadores y la sociedad venezolana.