Como «un año extraordinario en el tema económico» catalogó el 2023 el alcalde del municipio Caroní del estado Bolívar, Tito Oviedo, durante la entrevista ofrecida a los moderadores y productores del programa Café en la Mañana, Michell Caballero y Emma Carolina Agurto, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión.

Manifestó que la decisión del presidente Nicolás Maduro de atender a los emprendedores fue asertiva y muy positiva, pues contribuyó a diversificar y dinamizar la economía, sobre manera con la participación de la Banca Pública que dio un impulso a los objetivos del plan y la nueva Ley de armonización tributaria sancionada por la Asamblea Nacional que ofrece incentivos importantes para las actividades económicas.

«Caroní se puso a tono con eso, 1.350 nuevas licencias para actividades económicas entregamos en Caroní, debido a esto nuestros sistemas tributarios y de recaudación han mejorado.», apuntó.

1×10 del Buen Gobierno

Otro de los aspectos destacados dentro del plan nacional del Gobierno Bolivariano fue el 1×10 del Buen Gobierno que marchó con muy buen pie en el municipio tras la atención de 6.715 casos.

«El municipio Caroní tiene una eficiencia del 62%, es una de las mejores de nuestro estado; sin embargo, nosotros queremos estar aún mejor», indicó Tito Oviedo al destacar que esta fue una herramienta eficaz para ordenar las prioridades en todos los niveles de gobierno.

Apuntó que a través del sistema de la línea VenApp, atendieron temas de aguas servidas, alumbrado público, de educación junto a las Bricomiles, canchas deportivas, entre otras solicitudes.

«En nuestro gobierno municipal hemos colocado el 1 X 10 del Buen Gobierno como prioridad, tenemos nuestra sala de monitoreo a la que le hemos dado todas las herramientas para coordinar con los entes regionales, como la hidrológica del estado Bolívar, Corpoelec, con ministerios, y también las cosas que resolvemos con nuestro propios medios y recursos», señaló.

Tito Oviedo: Retos 2024

La municipalidad de Caroní seguirá dando continuidad a proyectos del 2.023 como el plan de asfaltado que ha devuelto a Ciudad Guayana su carácter citadino.

«Este ha sido uno de los grandes años del asfaltado. Estamos trabajando amalgamados con el gobierno nacional, porque los insumos principales para el asfaltado provienen de PDVSA y si no es por el presidente Maduro no los tuviéramos acá, sin las plantas de asfalto rescatadas por nuestro hermano gobernador Ángel Marcano, esto no sería posible, también con el equipo extraordinario de Asfaltos Bolívar que prepara asfalto de calidad, y la colocación que hacen las cuadrillas de la Alcaldía de Caroní en las principales avenidas y zonas del municipio», argumentó.

Tito Oviedo también informó desde ya «la revolución LED» con la colocación de 5 mil luminarias led previstas para el primer trimestre del 2024.

La culminación de la Casa de Gobierno Comunal de la parroquia Pozo Verde, otra de las meta, a fin de seguir creciendo en la conformación de estos centros de poder desde los cuales las comunidades controlan las mesas técnicas de alimentación, de agua, gas y electricidad.

En el caso de Caroní, también, el Sistema de Recolección de Desechos Sólidos que resultó exitoso al integrar la participación de la empresa pública, privada y al poder popular.

Entre otros proyectos, Oviedo hizo mención a la eventual inauguración de la Casa de la Música que contribuirá al desarrollo musical y artístico de un gran movimiento cultural que va en crecimiento; del mismo modo, las plazas que están en proceso de mejoras significativas, como la plaza Hugo Chávez y la «plaza de los tubos», situadas en Alta Vista.