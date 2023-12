Navegantes del Magallanes caminó al borde del precipicio y sobrevivió. Al Buque no le servía ningún otro resultado directo o indirecto que no fuese ganarle a Águilas del Zulia, y así lo hizo la noche de este martes, con pizarra final de 5-2, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La Carabela cortó amarga racha de cinco derrotas para evitar la eliminación y dejar su récord durante la ronda eliminatoria en 24-31, exactamente el mismo que la divisa rapaz, para ambos compartir el sexto lugar de la tabla de clasificación, el último que ofrece un lugar en la Ronda del Comodín.

Tanto a carabobeños, como a occidentales les resta un juego del calendario regular. Si quedan empatados, disputarán un encuentro extra que será en Maracaibo, siempre y cuando los dos conjuntos pierdan su último careo, porque el primero en partidos disputados que llegó a 24 conquistas fueron los alados y tendrían la ventaja en el primer criterio de desempate, de acuerdo con las Condiciones de Campeonato.

En caso de que ambos clubes ganen sus duelos del miércoles e igualen con 25 lauros, se pasará al segundo criterio de desempate: las series particulares. En ese escenario, la Nave tiene la ventaja porque ganaron seis de los ocho compromisos contra los zulianos, por lo que el juego extra sería en Valencia.

Cada de una de esas alternativas, quizás, hubiesen quedado en borradores de no haber sido por Alberth Martínez. El bateador por antonomasia de los filibusteros despachó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para romper la paridad 2-2 y darle una ventaja a su equipo que nunca más perdió por el resto de la velada, luego de haber tenido diversas intervenciones a la defensa en el jardín izquierdo que le hicieron deslucir.

“Aquí todavía no nos rendimos. Nos estamos apoyando todos como una familia. No es como se comienza, sino como se termina”, dijo Martínez a Roger Rojas para la transmisión de Simple TV tras el último out. “El pitcher, en ese turno, llegó un poco descontrolado y yo solo me enfoqué darle a un pitcheo bueno”.

El guayanés tuvo un enfrentamiento con el relevista Francisco Carrillo que se extendió a siete envíos, y culminó con un soberbio estacazo hacia la pradera izquierda, para fijar un nuevo tope personal en su carrera de 11 campañas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con nueve vuelacercas. Se trajo consigo a Renato Núñez, quien había sido golpeado por Carrillo.

“Desde hoy, cada uno de nosotros está jugando una final”, afirmó Martínez, que llegó a 34 remolques en el certamen, la máxima cantidad entre sus compañeros. “Para nosotros, ya no existe la derrota”.

La victoria se la acreditó el zurdo José Torres (3-5) en labor de dos tercios en blanco y el salvado se lo anotó Anthony Vizcaya (nueve) al retirar el noveno por la vía rápida.

El revés lo cargó Tavarez (2-4) tras recibir cuatro inatrapables y tres carreras (dos limpias) en cinco tramos.

Magallanes recibirá en su feudo este miércoles a Bravos de Margarita, aún con mucho por decidir. Águilas, a su vez, viajará a Barquisimeto para enfrentarse a Cardenales de Lara.

Así marcha la pelota criolla

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

* Caracas 55 32 23 .582 0

* Lara 55 32 23 .582 0

Margarita 54 29 25 .537 2.5

La Guaira 55 29 26 .527 3

Aragua 53 27 26 .509 4

Magallanes 55 24 31 .436 8

Zulia 55 24 31 .436 8

Caribes 54 21 33 .389 10.5