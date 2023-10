El político Tomás Guanipa, miembro de la delegación de la oposición en el procesos de negociación, afirmó que están dispuestos a retomar el diálogo en México.

Esto con el fin de que se garantice un proceso electoral en el 2024 con todas las garantías para una transición. El grupo está dispuesto a retomar la negociación por la necesidad del proceso electoral del 2024.

«Que sea con todas las garantías de una transición. El proceso de negociación es urgente», dijo Guanipa en entrevista con la periodista Margarita Oropeza.

El dirigente exhortó a los venezolanos a buscar puntos de acuerdo para hallar una solución al masivo flujo migratorio de venezolanos.

También hizo un llamado a dejar el radicalismo a un lado y que la sociedad civil y los políticos encuentren la unidad.

«Que podamos encontrar la unidad, una unidad que no sea prepotente, soberbia. Que podamos encontrar la unidad… No podemos amarrarnos a nombres y apellidos. La lucha no puede ser: Si no soy yo no es nadie», concluyó Tomás Guanipa.