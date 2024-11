Con un total de cuatro encuentros pautados, este sábado 2 de Noviembre, en las instalaciones del estadio Salvador Sánchez de la Parroquia Unare de Ciudad Guayana, proseguirán las acciones del Torneo de sóftbol Clase «B», que organiza la Liga Deportiva Incret.

En esta ocasión, por compromisos adquiridos por el Club Incret, se decidió mover la jornada a la referidas instalaciones deportivas, para dar continuidad al evento Súper 8 que se juega a series de 3 para 2.

De acuerdo a la información dada a conocer por los organizadores del evento, la jornada de cuatro desafíos, arrancará a partir de las nueve de la mañana, con el choque entre Abogados y Comando Borracho, en tanto que sobre las 11:00 saltarán al terreno de juego The Rebellion y Lobos, en el segundo juego de la cartelera.

Ya sobre la 1:00 pm, Hombres de Fe enfrentarán a Escuadrón Gran Sabana, en tanto que para el cierre de la cartelera dada a conocer, la representación de 1ero de Mayo jugarán ante Fénix.

Programa

Sábado 2 de Noviembre

9:00am Abogados vs Comando Borracho

11:00am The Rebellion vs Lobos

01:00pm Hombres de Fe vs Escuadrón Gran Sabana.

03:00pm 1 de Mayo vs Fenix.

Última jornada

De igual manera se recordaron los últimos resultados de la fecha previa, en la que en el primer juego, The Rebellion derrotó a Lobos 4×2, dónde se llevó el triunfo Jesús Figuera.

A segunda hora Fénix derrotó 14×7 a 1 de Mayo con triunfo para el lanzador Juan Viloria, mientras que a tercera hora, Abogados derrotó por la vía del K.O 13×2 a Comando Borracho donde se alzó con el triunfo Gabriel Hernández.

En el cuarto y último de la serie, Hombres de Fe sorprendió al Escuadrón Gran Sabana derrotándolo 13×7 siendo el triunfo para el lanzador Daniel Grillet.