Un torneo de categoría senior máster (+59 años) que arrancará este sábado 17 de enero, realizó el sorteo de los cinco equipos participantes que tomarán parte, según informó el delegado Reina, en el evento que se cumplirá en la icónica cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle, Parroquia Cachamay de Ciudad Guayana.

El listado con su respectiva numeración quedaron de la siguiente manera: Deportivo Villa Colombia, Guayanés FC, Arauco Bauxilum, Upata FC y Atlético San Félix

Se jugará una final entre los 2 primeros equipos de la ronda eliminaría y el tercer lugar es por acumulación de puntos.

Se cotizará la premiación a cambio de la fecha tope de la inscripción del que es hoy 16/01/26 de la tasa del Banco de Venezuela.

Clásico Atlético San Félix-Guayanés FC

La jornada tendrá un tradicional lance entre el cuadro del Atlético San Félix, y el anfitrión por cancha del evento, Guayanés FC que deberá arrancar a las 8:00 am.

Luego a las 10:00 am el invitado especial Upata FC enfrentará al Arauco Bauxilum de Raúl Robles, entendiendo que el quinto equipo, Deportivo Villa Colombia, tendrá jornada de descanso.