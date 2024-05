Trabajadores de la empresa Maderas del Orinoco denunciaron que la empresa no ha cumplido con el contrato colectivo ni con la ley, violando sus derechos; pese a intentar resolver la situación en una mesa de trabajo, la empresa sigue sin cumplir los acuerdos.

«Siendo Madera del Orinoco el 51% del Estado, y el socio B, que llaman ellos, que es Mavetur, tiene el 49%, pero quien más toma la decisión y el que lleva la batuta es Mavetur, con su 49%, algo que no sabemos por qué», denunció Cruz Manrique, secretario de trabajo y reclamo de Madera del Orinoco.

Asimismo, señaló que desde que ambas empresas se «fusionaron» esperaban que la situación para los trabajadores mejorará.

Sin embargo, sufrieron una reducción en el número de trabajadores con el motivo de que «era una nómina muy pesada para poder cumplir con los beneficios de los trabajadores».

«Después de cinco años, hemos vivido y hemos estado observando que cada día vamos en detrimento de nuestros beneficios, no cumplen con el contrato colectivo, violan lo que es los beneficios de ley, como son vacaciones, prestaciones sociales, fideicomiso, los intereses de las prestaciones no los pagan, el artículo de prestaciones, 143 y 142, no lo cumplen», explicó.

Desde hace dos años han estado construyendo una mesa de trabajo y a través del diálogo conseguir una solución, logrando acuerdos firmados, homologados e «igualmente ellos los siguen violando».

Ajuste salarial y vacaciones

Manrique destacó que lo primordial, actualmente para los trabajadores, es conseguir los beneficios de ajuste salarial para «compensar la pérdida de poder adquisitivo» y las vacaciones, las cuales, muchos poseen, están vencidas y la empresa no se las otorga.

«No nos dan el listín de pago, nosotros no sabemos que lo que cobramos nosotros, si tenemos descuentos, pero no sabemos qué es lo que estamos recibiendo, nada más el depósito», comentó.

También, recalcó que la nómina de los trabajadores no es financiada por el Estado, sino por «recursos propios» de la empresa.

Sin inversión en protección del bosque

Tras el incendio en el Bosque de Uverito, Jesús Medina, integrante del sindicato, denunció que Mavetur no ha invertido en proteger el bosque ni en reactivar el aserradero.

«No se hizo ninguna inversión en vista de que todas las maquinarias están deterioradas y en, la cual, esa situación que pasó en el bosque, si la prevención y las inversiones correspondientes hubieran estado en su momento eso se hubiera evitado», señaló.

Los trabajadores, con más de 10 años de experiencia, se encuentran fuera de planta, dejando poco personal para proteger el bosque.

«Una incompetencia total de esta administración, entonces no conseguimos evitar que se quemaran hectáreas tras hectáreas, pues no la podemos cuantificar porque hay que esperar completamente el estudio completo, que va a arrojar en cierta parte cuánto fue que se quemó en su momento», indicó.

Los trabajadores de la empresa hacen un llamado a los directivos para llegar a un acuerdo fructífero para ellos.