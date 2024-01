Trabajadores del hospital Uyapar, ubicado en Puerto Ordaz, denunciaron las constantes irregularidades que han estado presentando con el transporte que les facilita la llegada a sus hogares.

«Soy camarera del hospital Uyapar y estoy en el turno de 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, vivo en San Félix y me toca esperar en la avenida el transporte, el cual me viene recogiendo a las 2 de la tarde, lo cual es un abuso totalmente esperar por el servicio», explicó Natalia Rodríguez, trabajadora del centro hospitalario.

Asimismo, Rodríguez señaló que la situación se repite en horas de la noche cuando los trabajadores finalizan su «guardia» a la hora correspondiente; sin embargo, deben esperar hasta pasadas las 8 de la noche para que la unidad de transporte «aparezca».

Debido a que, únicamente el hospital Uyapar y el Dr. Raúl Leoni, también conocido como «hospital de Guaiparo», tienen una unidad de transporte asignada para cubrir todas sus rutas y «guardias».

«La unidad BTR hace dos rutas continuas, Uyapar y Guaiparo, en 3 turnos laborales de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 1 de la tarde hasta las 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana», indicó.

Y agregó que últimamente ha estado llegando a su hogar pasadas las 9 de la noche, dejándola expuesta a situaciones de peligro.

Inconsciencia de los transportistas hacia los trabajadores

Por su parte, Rodríguez, recalcó la falta de «conciencia y consideración» por parte de los choferes hacia los trabajadores, dejándolos en sitios lejanos a sus paradas o la falta de consideración durante los climas lluviosos.

«La noche de ayer estaba lloviendo y yo le dije al operador si podía meterse por el botellón, cosa que me convenía, dado que me dejaría al frente de mi casa, sin embargo, no me hizo caso y dio la vuelta en el semáforo más abajo del hotel castillete y me dejó en plena Avenida Gumilla, al iniciar mi caminata comenzó a llover y dado que por el sitio que me dejo está a 6 cuadras de casa, llegué empapada», relato.

Es por ello que reclama su derecho como trabajadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por un servicio de transporte digno y que sus derechos sean respetados.

Por consiguiente hace un llamado a los directores tanto del hospital Uyapar como de la Operadora de Transporte Público del estado Bolívar (TransBolívar), con el fin de encontrar una solución a la problemática.