Este 1 de marzo trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) bajo las consignas ¡justicia y respeto! se concentraron en la intersección semaforizada de Ciudad Bolívar, para protestar y exigir de acuerdo a sus declaraciones la asignación de la tarjeta de alimentación, para los trabajadores no requeridos.

Se pudo conocer que de manera simultánea en Upata y Puerto Ordaz, también se sumaron a protestar por las reivindicaciones, como respaldo a los trabajadores desactivados.

Juan Rodríguez, declaró para Nueva Prensa Digital “soy trabajador de Sidor con 37 años de servicio, en nombre de todos los trabajadores que vivimos en Ciudad Bolívar, presentamos esta solicitud al Gobierno Nacional, a la Junta Interventora y por supuesto a la madrina del estado Bolívar, asignada por el Ejecutivo Nacional la situación que estamos viviendo los trabajadores desactivados de Sidor y de todas las empresas básicas”.

Mencionó que se está dando una política social por el Gobierno Nacional, de sustituir las bolsas de comida por la tarjeta de alimentación, donde nosotros le queremos hacer el llamado respetuosamente, para que los incluyan ”nosotros queremos que está nueva junta interventora, nos tome en cuenta como trabajadores, como venezolanos y por último como madres y padres de familia a quienes debemos mantener, porque vivimos en situación precaria, estamos pidiendo de manera respetuosa y pacífica, que seamos incluidos en esta nueva política social”, dijo Rodríguez.

Explicó Rodríguez, “nosotros estamos siendo discriminados desde hace años atrás con la situación de las bolsas de comida, sin embargo nuestra situación ha sido precaria porque tenemos unos salarios en situación de desactivado de un 40 %, en una situación económica que afecta a todos los venezolanos, y para mantener a nuestra familia, nuestros hijos, con un 40 % de salario, es imposible”.

Trabajadores con trayectoria y experiencia

Por su parte José Calmo, trabajador de Sidor con 40 años de servicio, expresó: “protestamos para buscar una solución a esta problemática, nosotros también somos trabajadores activos de las empresas básicas, solo a ellos le están dando la tarjeta de alimentación. Según el memorándum 1792, nos fue quitado los contratos colectivos de todas las empresas básicas y desde allí nosotros venimos en decadencia”.

Asimismo destacó que a propósito de estas acciones, “se crearon mesas de jubilados y pensionados de distintas empresas básicas de Ciudad Guayana, donde nos están incluyendo a nosotros en la famosa tarjeta alimentaria. Pero la licenciada María Nuevo Mundo, de CVG, ella dijo para todos los trabajadores de las empresas básicas, más abajo colocan una nota, donde dice que cada empresa va a estudiar el caso de los famosos desactivados, pero no, nosotros somos activos todavía y nos corresponde esa tarjeta”, aseveró Calmo.

“No nos encontramos dentro de la empresa, por una violación”

Ramón Castillo, trabajador de la empresa siderúrgica con más de 35 años de servicio, hizo el llamado al Ejecutivo Nacional, a la ciudadana Delcy Rodríguez, “queremos que ella tome cartas sobre el asunto, con relación a los trabajadores mal llamados no requerido o con salarios protegidos dentro del holding, somos un aproximado de 15.000 trabajadores que nos encontramos en condición de no requerido y con carga que pudiera ser de 4 o 5 personas por familia, estaríamos hablando de 60-65.000 personas que estamos siendo desmejorados de unos beneficios que se encontraban en el 2018 dentro de la contemplaciones de sus beneficios socioeconómicos”.

“Le exigimos al Ejecutivo Nacional y al ejecutivo del holding CVG, que respete lo que está contemplado en nuestras contrataciones colectivas, y que los trabajadores nos merecemos, que así estemos dentro o fuera de la planta y no sea por voluntad propia, se nos respeten lo que está establecido en ley, no es por causa propia que no nos encontramos dentro de la empresa, es por una violación de nuestra normativa, por lo tanto exigimos se nos respete nuestros contratos establecidos en sus efectos para el 2018”.

Castillo concluyó diciendo: “todos los trabajadores que estamos en calidad de no requeridos, veníamos percibiendo la bolsa de comida, pueden revisar la data de cada una de las empresas y verificarán que cada uno de los trabajadores que están en condición de no requerido recibía el beneficio que hoy le fue quitado”.