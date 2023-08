Funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre se activaron en diferentes sectores de Ciudad Guayana, por instrucciones del comisionado jefe Carlos Villamediana y dirigidos por la comisionada jefe Roxmina Arretureta.

La directora del referido cuerpo de seguridad declaró que los operativos se realizaran de manera permanente en distintos sitios de Puerto Ordaz, además dijo que el objetivo era combatir la inseguridad y concienciar a la gente con respecto al tráfico automotor.

Viernes, sábado y domingo en horas nocturnas recorrieron: Puerto Libre, Los Monos, Castillito, Mendoza, Villa Colombia, Villa Central, Campos A, B y C de Ferrominera Orinoco, Los Olivos, Mini Fincas, Los Peregrinos, entre otros sitios.

Patrullaje preventivo

La comisionada jefe aclaró que la dirección de tránsito no solo hará recorridos para prevenir el delito, también tiene como responsabilidad sancionar a infractores de tránsito, personas que echen escombros en la calle, maltrato animal, licorerías que no cumplan con las normas de convivencia ciudadana, comerciantes informales que no cumplan con los permisos adecuados, entre otras ordenanzas municipales.

Funcionarios a su cargo este pasado fin de semana cerraron algunas ventas de expendios de aguardientes que estaban fuera del horario establecido, revisaron documentos de vehículos y personas que transitaban de manera sospechosas en la calle.

Arretureta se comprometió a buscar solución al problema de los niños de la calle que se reúnen en diferentes sitios de Alta Vista y duermen en la Plaza Barsanti y lugares aledaños.

Exhortó a ciudadanos que usan constantemente las principales avenidas de la ciudad para que tomen precaución y eviten cometer infracciones, “deben respetar las señales de tránsito que puedan generar accidentes automovilísticos”.