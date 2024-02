Un padre de familia llamado Pedro Perdomo, residente en el sector La Guayaba en el municipio Padre Chien, representante legal de la Asociación Unión de Conductores Upata Express, resaltó que tiene 15 días sin poder trabajar porque su carta aval se le venció y al querer renovarla en la Dirección de Transporte del municipio, le fue negada, además, fue suspendido como transportista, situación que lo mantiene preocupado porque es padre de dos menores y debe laborar para poder llevar el sustento a su hogar.

Se pudo conocer que Perdomo tiene 8 años como transportista cubriendo la ruta El Palmar-Puerto Ordaz, y no se explica porque no le quisieron renovar la carta aval, “le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro, gobernador Ángel Marcano y al alcalde David Ramos y órganos de transporte, pues por motivos ajenos, fui suspendido sin causas justificativas”.

Continuó manifestando, que no tiene como sustentar a su familia, “de ese trabajo dependía el sustento de mi hogar, me siento coartado al derecho a mis labores o libre tránsito, no puedo trabajar en el estado Bolívar, les pido que se aboquen los funcionarios de transporte apoyarme en este problema que está afectando a mi familia”.

“No soy de la derecha”

Perdomo a su vez desmintió sobre un video que en días pasado fue publicado en las redes sociales, el cual fue grabado por el concejal Ricardo Lanz, “no tengo nada que ver con el video que se difundió, ahora estoy perjudicado en el partido al cual pertenezco como es Alianza Para El Cambio, soy afecto al gobierno de la izquierda, no soy de la derecha”.

“No se solicitó a tiempo la renovación”

En este sentido, José Sayegh, presidente del Instituto Municipal de Transporte Terrestre y Vialidad en El Palmar, expresó, “el Instituto decidió no renovar la carta aval de la empresa Upata Express, porque se venció y no fue solicitada la renovación a tiempo, por lo que no fue otorgada al representante de Upata Express, señor Pedro Perdomo, mismo que pasó la comunicación, sin embargo, fue notificada la renovación hace tres meses y no fue renovada”.