Merecure I,II y III, adyacente al sector Las Batallas, parroquia 11 de Abril, no tienen agua por tuberías desde que el acueducto de Vista Alegre, adyacente a la Francisco Avendaño, sector mejor conocido como Los Alacranes, dejó de suministrar el preciado líquido a comunidades vulnerables de San Félix.

Según son más de 500 familias que no les llega el líquido vital por tuberías, sin embargo, muchos se las ingeniaron para tener agua en sus casas, otros deben comprar a los camiones cisternas.

Carmen González dijo que en el gobierno del general, Francisco Rangel Gómez, el agua llegaba al barrio a duras penas y cuando inició el mandato del general, Justo Noguera, el servicio desapareció hasta el presente.

“Llegó Ángel Marcano, y seguimos padeciendo por el agua. Solo nos crean falsas expectativas que no se concretan en la comunidad”.

Kilómetros de tuberías de una pulgada se pierden de vista en la calle Los Cayos, afectados se conectaron a un tubo que lleva agua hasta el muelle de San Félix.

Comunidad sin dolientes

Carlos Luis Moreno dijo que Merecure, no tiene dolientes, “a pesar que vivimos a pocos metros del río Caroní y Orinoco, desde hace muchos años no llega agua por tuberías, después que el servicio no fallaba en la comunidad”.

Dice que Una cuadrilla de Hidrobolívar, tiene días buscando el tubo principal que pasa por la calle Orocopiche de Las Batallas y la avenida Manuel Piar, para ver si pueden solucionar el problema.

Aunque, no es la única dificultad por la cual ellos, padecen en la comunidad, igual, tienen un bote de aguas negras en la entrada del sector Las Batallas, a un lado de la vía Juncal que es de vieja data.

Además, tienen una boca de visita colapsada, la cloaca perjudica a varias familias que viven en este lugar.

Solicitan transformadores

Igualmente, deben enfrentar a diario las fallas eléctricas, mientras que al final de la calle Juncal, un solo transformador alimenta a más de 60 viviendas, cuyos propietarios.

Los pocos transformadores que poseen en el barrio, no dan abasto para tantas familias que habitan en este sitio, por ese motivo pide a Corpoelec que instale otros aparatos en el barrio.

Moreno, exhortó al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano y al alcalde Tito Oviedo para que se acuerden del problema del agua, bocas de visitas colapsadas, fallas eléctricas y otros males que aquejan a los vecinos.