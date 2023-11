Un tribunal de Filipinas ha concedido este lunes la libertad bajo fianza a la exsenadora Leila de Lima, una de las voces más críticas contra el expresidente Rodrigo Duterte y quien se encontraba en prisión preventiva desde 2017, informaron medios locales.

«Libre al fin después de 6 años, 8 meses y 21 días (…) A pesar de que tomó demasiado no perdí la fe en que mi libertad inevitable llegaría (…) pero el tiempo que he perdido por esta detención injusta no puede ser numerado», declaró de Lima en su primera declaración tras salir de prisión.

La decisión se enmarca en un caso judicial, el último que pesa en su contra, en el que se le acusa a de Lima, exministra de Justicia y quien se declara inocente, de conspirar para apoyar el tráfico ilegal de drogas en una prisión filipina.

Pese a que la Fiscalía ya ha terminado la presentación de su material referente a este caso, las autoridades no han informado de momento la fecha para el juicio oral.

Tráfico de drogas

De Lima, de 64 años y ya exculpada de otras dos acusaciones vinculadas al tráfico de drogas -en 2021 y a inicios de este año-, salió alrededor de las 19:00 hora local (11:00 GMT) de prisión tras pagar una fianza de 300.000 pesos (unos 5.350 dólares).

«Cada momento fue una prueba y cada segundo fue una lucha para mantenerme por encima del dolor, el miedo, la incertidumbre del futuro e incluso, para ser honesta, la tentación de ser dominada por el odio (…) Me han quitado años de vida, pero no mi humanidad», remarcó la política en una rueda de prensa.

«No solo he sobrevivido todos estos años de persecución y prisión injusta. Sino que he salido más fuerte y con un gran compromiso por la verdad, la justicia, los derechos humanos, democracia y el estado de derecho», subrayó la exministra de Justicia.

Además de a de Lima, el Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Muntinlupa, en el sur del área metropolitana de Manila, también aprobó la libertad provisional para otros acusados de este caso, entre ellos el exdirector de la Oficina Correccional Franklin Bucayu, los exasistentes Ronnie Dayan y Joenel Sánchez, y el presunto recaudador José Adrián Dera, informa el diario Rappler.

Fianza

Según la decisión de la corte, a la que tuvieron acceso medios locales, «el Tribunal tiene la firme opinión de que a los acusados de Lima, Bucayu, Dayan, Sánchez y Dera se les debe permitir pagar la fianza ya que la Fiscalía no pudo cumplir con su intención de establecer que la culpabilidad de dichos imputados es fuerte».

Esta es la tercera y última causa penal aún abierta en contra de la exsenadora, quien fue detenida en 2017 debido a presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y está encarcelada desde entonces, pese a su absolución en los dos otros juicios y los intensos clamores de la comunidad internacional por su liberación.

De Lima siempre sostuvo que los cargos presentados en su contra eran infundados y tenían motivaciones políticas.

Escuadrones de la muerte

Antes de su arresto en 2017, De Lima había pasado una década investigando los asesinatos de «escuadrones de la muerte» presuntamente orquestados por el expresidente filipino Rodrigo Duterte durante el periodo que ejerció como alcalde de la sureña ciudad de Davao, así como en los primeros días de su presidencia.

Duterte (2016-2022) aplicó a nivel nacional una brutal campaña antidroga -que ya puso en marcha hace décadas en Davao- que dejó más de 6.000 muertos, según la policía, mientras oenegés elevan la cifra por encima de los 27.000 fallecidos, entre denuncias de ejecuciones sumarias.

El caso de la exsenadora ha acaparado atención global, sobre todo debido a las múltiples retractaciones de diversos testigos y el cambio de al menos seis jueces en el marco de los juicios.

Asimismo, tras la salida de Duterte de la presidencia, en junio del año pasado, la presión política y los pedidos para su liberación se intensificaron aún más.