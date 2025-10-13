La gobernación del estado Trujillo anunció preparativos para gestionar la llegada de vuelos internacionales ante la canonización del Beato José Gregorio Hernández, oriundo de Isnotú.

Julio Yépez Castro, secretario general del gobierno de la mencionada entidad, destacó la gran importancia nacional del evento y la consecuente expectativa de recibir «una mayor afluencia de peregrinos, tanto nacionales como internacionales».

Para ello, el estado se encuentra «adecuando todo lo que es la plataforma de comunicaciones», incluyendo gestiones para habilitar el Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño conforme a la normativa para que «esos días puedan estar llegando aviones de otros países del mundo», según afirmó el funcionario.

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los primeros santos venezolanos, está prevista para el próximo 19 de octubre en el Vaticano.