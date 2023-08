Con la firma de una alianza productiva entre el municipio Sifontes con la empresa Vial Sur con empresa vial, se inicia el proceso de instalación y puesta en funcionamiento de una planta de asfalto en espacios aledaños a la población de Tumeremo.

La firma del convenio se realizó en las cercanías de la carretera troncal 10 en la entrada a Tumeremo desde El Callao; la actividad estuvo encabezada por el alcalde de Sifontes Vicente Rojas conjuntamente con el presidente de Vial Sur ingeniero José Aro, quienes suscribieron la mencionada alianza.

“Conversamos con muchas personas y no se pudo consolidar el proyecto. Planificamos y sacamos cuenta de construirlos nosotros mismos y era difícil económicamente hablando, por eso buscamos alianzas”; destacó Rojas quien agregó que luego de varias revisiones se estableció la mancomunidad para ejecutar el proyecto, el cual se espera sea de largo alcance, además del municipio Sifontes.

Las obras de la que pasará a llamarse Planta de Asfalto Sifontes, ya se encuentran avanzadas, por lo cual no se descarta que el futuro procesamiento y despacho del rubro sea lo antes posible.

Cabe destacar que en el municipio Sifontes se intentó habilitar una planta de asfalto durante la gestión del ex alcalde Edgar Cabrera, pero los costos de recuperación superaron los cálculos previos a la obra, por lo cual se compró una procesadora móvil la cual fue recibida durante la gestión del ex alcalde Carlos Chancellor pero la misma no fue puesta en funcionamiento presuntamente por detalles técnicos.

En la actualidad, la planta de asfalto más cercana es la de la gobernación del estado Bolívar en la población de Upata, lo que genera un alto costo en el flete cuando se hacen traslados a los lejanos municipios del sur del estado Bolívar.