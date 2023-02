«Venezuela nace de sus ideas». Con esta premisa y en el marco de la celebración de sus 70 años, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) puso en línea la página web venesis.org, plataforma web de divulgación y docencia social que busca incidir en la construcción de una visión de futuro para Venezuela.

Impulsado por el fallecido rector Francisco José Virtuoso, el sitio web se concibió como un espacio colaborativo y activo de ideas en el que se encuentran a disposición del público, de manera abierta y gratuita, los análisis de diversos especialistas sobre temas vitales para la sociedad venezolana.

Para ello se desarrollaron papeles académicos, videocharlas tipo TEDTalks, entrevistas grabadas en formato de podcast y otros contenidos comunicacionales.

«Sobre la base del conocimiento académico, Vénesis se propone argumentar sobre los retos que le están imponiendo al país la evolución de las transiciones globales y nuestros rezagos locales. Esta es una plataforma desde la cual vamos a construir narrativas y materiales didácticos para posicionar en la opinión pública, y en actores sociales claves, los retos futuros de Venezuela.», comentó el sociólogo Luis Pedro España, director del Centro para el Tercer Sector de la UCAB y coordinador del proyecto.

La transición energética y la competencia en el mercado pospetrolero; las claves para la construcción de un Estado responsable; la dinámica laboral de los próximos años; la viabilidad de los servicios públicos; los efectos de la transición demográfica; la necesaria construcción de acuerdos y representación política; la seguridad alimentaria, el impacto del cambio climático; la ruta hacia la transición democrática; la construcción de una nueva sociedad y la visión que tienen los venezolanos sobre el futuro conforman los 11 tópicos de discusión expuestos en la página.

Especialistas a cargo del proyecto

La lista de especialistas a cargo de los análisis está integrada por los politólogos Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB; Guillermo Tell Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la UNIMET, Paola Bautista Alemán, directora del Instituto Forma y la Fundación Juan Germán Roscio, y Luis Vidal, director de la empresa de análisis estratégico More Consulting.

También participaron el ingeniero José María De Viana, profesor de la UCAB y la UNIMET y expresidente de Hidrocapital; el abogado César Carballo, doctor en Derecho y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB; el experto petrolero Francisco Monaldi, el economista Asdrúbal Oliveros; la demógrafa y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Anitza Freitez; la bióloga Tina Oliveira, miembro de la Sociedad Venezolana de Ecología; el sociólogo Juan Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, y el propio Luis Pedro España.

Situación del país

«Venezuela vive el cierre de un ciclo histórico y la opinión pública no tiene conciencia de los dilemas que le aguardan en el futuro. Se trata del fin progresivo e inminente de la forma como económica e institucionalmente se diseñó la Venezuela petrolera y hoy, en su ocaso, no hay ningún debate, ni ningún proyecto para nuestro rediseño. Este proyecto se propone mostrar a la opinión pública y a las elites económicas, políticas y culturales, las señales ineludibles de que nos encontramos bajo el fin del ciclo de la Venezuela que conocimos. Queremos despertar la conciencia de que el país que vendrá será el caótico ajuste de los sobrevivientes del presente, si no construimos un nuevo pacto social que tome en cuenta los cambios globales, y los problemas internos, para hacerlo posible», recalcó el profesor España.

En este sentido, además del sitio web, el proyecto Vénesis contempla la organización de encuentros regionales con representantes de distintos sectores, con el fin de «recuperar la preocupación por lo público, más allá de la posición partidista que pueda tener cada uno», agregó el sociólogo e investigador, quien insistió en que la iniciativa es una contribución plural de la academia, promovida desde la UCAB, a la construcción de una Venezuela sostenible.

«Vénesis es un llamado a repensar al país en función de un futuro para el cual ni el pasado ni el presente tienen respuestas, entendiendo, como acuñó el rector Francisco José Virtuoso, impulsor entusiasta de este proyecto, que Venezuela no tendrá más camino que renacer de sus propias ideas», finalizó España.