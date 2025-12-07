La Universidad Central de Venezuela (UCV) conquistó, después de 68 años, el título de la Liga FUTVE tras derrotar por 0-2 al Carabobo, en el partido de vuelta de la final disputado en Valencia, que tuvo como figura al delantero colombiano Juan Camilo Zapata.

El conjunto caraqueño, primer campeón de Venezuela en 1957, selló de esta forma una campaña inolvidable en este 2025, cuando se consagró también titular del Torneo Apertura y de la Copa Venezuela.

Con su segunda estrella, la UCV aseguró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Colombiano Zapata: figura de la UCV

El triunfo del equipo capitalino tuvo como uno de sus artífices a Zapata, oriundo de la ciudad de Medellín, quien con un penalti al minuto 75 puso a andar al marcador a favor de los pupilos del técnico criollo Daniel Sasso.

Seis minutos después, y previa asistencia de Zapata, el seleccionado nacional Darwin Machís aumentó la ventaja para los visitantes, con un balón que enganchó en el área y disparó con contundencia hacia el arco rival.

Carabobo, que trató de imponer un ritmo de ida y vuelta al compromiso, desperdició un penal cobrado por el volante argentino Matías Núñez.

Los dueños de casa, que vieron cinco amarillas en el fragor del cotejo, quedaron desde el minuto 77 con un hombre menos ante la expulsión, por doble amonestación, de Jean Fuentes.

«Es un sueño, es algo que venía buscando», declaró, al concluir el partido, Zapata, quien dedicó palabras de elogio para sus compañeros, el equipo técnico y directivos, tras reconocer que todos sabían «que no iba a ser fácil».

Por su parte, Sasso, visiblemente emocionado, calificó como «histórico» este 2025.

«Somos el único equipo que hizo tres trofeos en el año», afirmó el entrenador, en referencia al Apertura, a la Copa Venezuela y al título de liga de este año.

«Y ahora sí lo puedo decir: hicimos historia», complementó un Sasso con la voz quebrada.