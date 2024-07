En un recorrido por “Eje Atlántico”, parroquia Unare de Puerto Ordaz, desde Parque Canaima, hasta Los Corales, se puede evidenciar un sin número de problemas que aquejan a los residentes de estos urbanismos con más de 15 años en desarrollo.

Solo una calle asfaltada existe en este periplo, a un lado de Villa Jade, desde la entrada de esta comunidad hasta el final, existen más de 10 urbanismos en circuito cerrado.

Algunos de estos sectores tienen red de aguas negras, pero no está conectada a las viviendas porque la zona carece de un colector principal para aguas servidas.

Josefina Velásquez, dijo que era una prioridad la construcción del colector de aguas negras, ellos hacen sus necesidades en pozos sépticos y algunos se encuentran rebosados.

Por ejemplo en el sector Villa Realidad la calle principal no tiene aceras y brocales, “tenemos cloacas pero no se pueden conectar a las casas porque en la comunidad no hay un colector principal y para evitar que colapsen no se instalan a las viviendas”, apuntó una vecina.

El agua le llega por tuberías, pero no es apta para el consumo humano, por otro lado, el servicio eléctrico es pésimo, dicen que faltan transformadores para que la corriente llegue con capacidad a las casas.

Lugareños indicaron que momentos en que inició el urbanos, el Gobierno nacional, regional y municipal, ofrecieron muchas cosas que no se concretan.

Esperan que las cosas cambien y que mejoren los servicios básicos en las comunidades de la UD 330.