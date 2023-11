Los habitantes del municipio Padre Chien, denunciaron el estado de abandono en que se encuentra el único estadio, el cual está ubicado en el sector La Guayaba, espacio que lleva más de diez años sin ser tomado en cuenta a pesar de las solicitudes por parte de los dirigentes deportivos y juventud, los cuales expresan su inquietud ante la falta de apoyo por parte del gobierno regional y municipal.

Al recorrer las calles del sector La Guayaba, se tomaron declaraciones a Plutarco González, entrenador deportivo, quien manifestó que todo el estadio requiere con suma urgencia se atendido, porque existen adolescentes y jóvenes que requieren hacer actividades físicas o prácticas, igualmente, los entrenadores o dirigentes deportivos, necesitan un espacio óptimo para realizar torneos y competencias.

Abandono en su totalidad

González añadió que la tribuna no cuenta con techo, las estructuras metálicas están oxidadas, los camerinos no cuentan con puertas, el estadio no cuenta con aguas blancas, ni red de cloacas, “este lugar en sus años anteriores sirvió de escenario, donde se realizaban grandes competencias”.

Se pudo conocer por el entrenador, que techó los Dogaos con láminas de zinc que extrajo de su casa, no hay materiales deportivos y por las noches está a oscuras, de esta forma, los habitantes y juventud, hacen un llamado a la gobernación para que den respuestas a los llamados que viene haciendo la ciudadanía.