Angustiados a su vez, los habitantes del sector Carlos Enrique Álvarez de Upata, denunciaron las fallas que presentan en los servicios básicos, uno de ellos son las calles en un estado avanzado de deterioro, botes de aguas blancas y oscuridad, problemas que aquejan su estadía en esa comunidad, por este motivo solicitan a los líderes de calles, consejo comunal, comuna y ente local, visitar esa zona y observar las carencias que presenta la población.

Isaida Pérez, quien reside en el sector expresó su inquietud ante la situación que atraviesan, “una de las problemáticas se encuentra en la calle Simón Rodríguez y vereda Francisco de Miranda, sitios que están en total oscuridad, hemos tratado de buscar la solución por medio de los líderes y ellos no prestan apoyo, Carlos Ferreira, perteneciente del consejo comunal de la comunidad, manifestó que no podemos solicitar las lámparas por medio de Ven app, porque no somos líderes, que teníamos que autogestionarnos para comprarla, como vamos adquirir estas luminarias que tienen un costo de 18 dólares, nadie gana esa cantidad”.

Además, destacó “así como la alcaldesa ha dado lámparas a otros sectores, que beneficie también a los vecinos de esta zona también”, indicó Pérez. También añadió sobre los botes de aguas blancas, por las tuberías dañadas desde hace mucho tiempo, problema del que tiene conocimiento los voceros de la comunidad y, sin embargo, no hacen nada para solucionar esa falla.

Sin respuestas

La vecina junto a otros moradores, comentó que producto de la permanencia de aguas blancas en las calles, la capa asfáltica se ha ido deteriorando con el paso de los años, trayendo como consecuencia el deterioro de las arterias viales, en este sentido, los habitantes solicitan ayuda por parte de los entes de la municipalidad.