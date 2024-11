La justicia argentina imputó recientemente a tres personas por el fallecimiento del músico británico Liam Payne en un hotel de Palermo, Buenos Aires, en medio de una investigación que apunta a «suministro de estupefacientes» y «abandono de persona».

Entre los acusados, figura Rogelio «Roger» Nores, un estadounidense residente en Argentina, quien ha negado públicamente las acusaciones en una entrevista con el diario británico Daily Mail.

Nores, señalado por haber abandonado al exmiembro de One Direction, expresó: «Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me retiré 40 minutos antes del incidente». Además, aclaró que al momento de su partida, Payne se encontraba en el lobby del hotel interactuando con más de 15 personas. Nores también enfatizó que solo era un amigo cercano de Payne y no su manager, y añadió: «Estoy realmente devastado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días».

Investigación en curso

Tras la autopsia y análisis toxicológicos, el cuerpo de Payne fue trasladado de regreso al Reino Unido, donde fue entregado a su padre, Geoff Payne. Las pruebas revelaron que en las 72 horas previas a su muerte, Payne presentaba rastros de consumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Asimismo, los peritos concluyeron que, al momento de la caída desde el balcón de su habitación, Payne se encontraba en un estado de disminución de conciencia, lo que descarta la hipótesis de suicidio.

En un comunicado oficial, el fiscal Andrés Madrea informó que se imputaron cargos de «abandono de persona seguido de muerte» y «suministro de estupefacientes» a Nores, y se identificaron a dos empleados del hotel que presuntamente proporcionaron drogas al artista.

A pesar de la solicitud de detención, la jueza encargada del caso ordenó allanamientos en busca de evidencias, permitiendo que los tres imputados permanezcan en libertad tras presentarse voluntariamente en el juzgado y dejar a disposición sus pasaportes.

Próximos pasos

El caso de Liam Payne ha generado un exhaustivo análisis de más de 800 horas de grabaciones de seguridad del hotel, además de la revisión de su teléfono móvil y computadora. Los investigadores esperan esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte del cantante el pasado 16 de octubre. Con la investigación en curso, la jueza Bruniard deberá decidir próximamente si citará a los imputados a una declaración indagatoria y si determinará sus detenciones.

Este caso ha causado conmoción tanto en Argentina como en el Reino Unido, en un proceso que sigue captando la atención mediática y la expectativa de los seguidores del músico alrededor del mundo.