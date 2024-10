Durante un recorrido realizado por varios espacios y comunidades de Upata, se evidenció la falta de cultura por parte de los habitantes, y es que en cada esquina o frente de las casas se observan bolsas de basuras, lo que afea el espacio y hace pensar que no hay servicio de recolección, pues al parecer no tienen conciencia algunos vecinos, lo que ha molestado a otras familias motivado a los desechos en las aceras.

Emir Figuera, usuario comentó que la importancia de mantener nuestras ciudades y sectores limpios, es un asunto que va más allá de la estética urbana, “tener una comunidad limpia, no sólo significa cuidar y preservar nuestros espacios, también, es mantener una buena imagen en cada uno de estos sitios a fin de que podamos vivir dignamente, pero, lamentablemente existen muchos ciudadanos que al parecer no entienden muchas cosas, como no arrojar las basuras en las aceras”.

Cualquier sitio es bueno para los ciudadanos que no tienen conciencia o no les importa la sana convivencia de los demás vecinos, quienes no esperan que el aseo urbano pase a realizar la recolección de los desperdicios, sino, que para ellos es mejor colocar sus bolsas frente a sus casas o acumularlas en una esquina.

Llamado de atención

Enrique López, residente del callejón Tavera Acosta señaló, que la limpieza urbana no sólo se trata de barrer calles y recoger basura, siendo un pilar fundamental, ya que, tiene un impacto directo en la salud pública, “si dejamos que sigan colocando basuras en las orillas de nuestras calles, tendremos brotes de enfermedades, además, de moscas y animales roedores”.

Asimismo, los habitantes del callejón Tavera Acosta y adyacencias del Cementerio Municipal, solicitan a las autoridades, construir sistemas de drenajes para que las aguas servidas no se acumulen en plena vía y no tengan por donde correr, también, requieren un plan de desmalezamiento.