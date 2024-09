Habitantes de Upata, informaron que desde el pasado lunes 11 del mes en curso, el agua potable dejó de salir por los grifos de sus hogares, sin que ellos pudieran almacenar algo del vital líquido, situación que los han mantenido molesto porque los funcionarios de Hidrobolívar, aún no se han pronunciado para dar alguna explicación sobre esta dificultad que ha perjudicado a miles de familias.

El 80% de la población está sin agua potable desde el pasado lunes, por lo que muchas familias de la localidad están padeciendo del problema de agua potable, algunos ciudadanos alegaron que, al buscar información con algunos funcionarios de la hidrológica, para que informaran sobre el caso, pero no pudieron dar con su paradero.

Renata Díaz, usuaria mencionó que este problema del líquido viene perjudicando a las familias de los sectores, aunado, a aquellas comunidades que nunca han contado con el servicio, “hemos tenido que salir con pimpinas en manos a buscar el beneficio a otras partes donde si llega el agua, no cuento con recursos para comprar agua a los camiones cisterna, un servicio tan básico como este beneficio y no lo tenemos”.

Dos acueductos

Cabe destacar que la población de Upata, cuenta con dos acueductos encargados de la distribución como son; Chiripón y Cupapuy, cuando una de las dos se daña o queda fuera de servicio, son muchas las comunidades que no reciben agua, además, existen lugares donde si les llega, pero, no es salubre, según los vecinos, el líquido sale con sedimentos o lo larvas, no siendo saludable para el consumo.

Prestaran apoyo

Por otro lado, se pudo conocer que existe un problema en la Planta de Chiripon, la cual, esta siendo atendida por un equipo de Hidrobolivar, por lo que representantes o funcionarios de la hidrológica informaron que el acueducto Cupapuy está abierto, presto y dispuesto, para apoyar a la población de Upata que quieran trasladarse a buscar el citado beneficio.