Desde las primeras horas de la mañana, un grupo de usuarios han permanecido en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Puerto Ordaz con el objetivo de obtener su cédula de identidad en esta jornada.

Sin embargo, los usuarios aseguran que se han enfrentado a dificultades para ingresar a las instalaciones, generando incertidumbre y frustración.

Uno de los usuarios entrevistados, quien prefirió mantener su identidad en reserva, informó a Nueva Prensa Digital que lleva su cédula vencida desde hace varios años.

«He visitado el Saime en ocasiones anteriores, no he logrado realizar mi trámite debido a las restricciones que me colocan, aquí todo es un problema, hasta para algo que forma parte de nuestros derechos», declaró.

Asimismo, recalcó que al enterarse de esta jornada que inicio el pasado lunes 27 de noviembre, decidió aprovecharla para renovar su documento, ya que actualmente tiene 73 años y durante tres años ha estado sin documentación porque el nuevo sistema del Saime es «tedioso».

«Cuando vengo aquí no se puede pasar. Hoy llegué a las 6:00 a.m. y estoy donde estoy, y pidiendo por esta gente, la cola no ha avanzado nada», expresó el usuario, manifestando su preocupación.

Listado más detallado

Freddy Araújo, otro usuario, compartió su experiencia de haber llegado desde la noche anterior.

«Fuimos conducidos al interior de la oficina del Saime, donde se nos entregó una copia de nuestra cédula con un sello», relató.

A pesar de esto, precisó que se encontraron con la presencia de una persona que se identificó como abogado y se llevó los documentos sellados, argumentando la intención de elaborar un listado más detallado, lo cual no fue así.

Usuarios denuncian falta de organización

Los usuarios afectados han denunciado la falta de organización y la ausencia de un proceso claro en la sede del Saime de Puerto Ordaz.

Calificaron la situación como «mal, mal, mal, mal», solicitando una pronta solución a las autoridades competentes.

Araujo puntualizó que ante estas denuncias, instó a las autoridades del Saime a tomar acciones inmediatas para solucionar los problemas de acceso y brindar un servicio eficiente y transparente a los ciudadanos.

«La obtención de la cédula de identidad es un derecho fundamental de los ciudadanos, y es responsabilidad de las instituciones garantizar un proceso ágil y seguro para su adquisición», concluyó.