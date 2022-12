Upata. – Con la subida del dólar, los transportistas que hacen vida en el municipio Piar, decidieron arbitrariamente aumentar el pasaje sin antes ir a una consulta con representantes de Transporte de Upata o autoridad local, por tanto, los usuarios se quejaron debido a que es un abuso de su parte, entienden que los repuestos automotrices también aumentan, pero, los choferes no deben tomar decisiones sin ser aprobadas.

Reinaldo Gutiérrez, usuario comentó que se sorprendió porque cuando iba a tomar una unidad de transporte público de la ruta urbana el chofer le dijo que el pasaje tiene un nuevo costo de 6,00 Bs, “por considerar es un golpe más para el bolsillo de los venezolanos, pues, el sueldo mínimo medio alcanza para comprar algunos alimentos, debo cancelar diariamente cuatro pasajes de ida y vuelta cuando me dirijo hacia mi trabajo, ahora tendré que caminar porque no me alcanza el presupuesto”.

Aumento no aprobado

Laura Gómez, otra usuaria dijo que los transportistas de la ruta extraurbana, también aumentaron y están cobrando entre 8,00 a 10,00 Bs, “la municipalidad no ha emitido un decreto en cuanto al nuevo aumento del transporte público, esto es un abuso de parte de los transportistas”.

Mientras que Maritza Rondón, quien reside en el sector de Coviaguard expresó, “el pasaje estaba en 3,00 Bs, hoy amaneció en 6,00 Bs, esto es una injusticia porque apenas conseguimos para medio comer y ahora me toca la obligación en cancelar ese pasaje sin poder”. Asimismo, Juan Lanz, habitante en el sector rural de Sabanetica dijo que el pasaje estaba en 4,00 Bs, y fue aumentado en 8,00 Bs.

Por tanto, los usuarios manifestaron que ese es un aumento inconsulto, los cuales aprovecharon para exhortar a la autoridad local, reunirse con el representante de transporte público en Upata y llegar a un acuerdo, pues, este repentino aumento es un duro “golpe” para el bolsillo de los upatenses.