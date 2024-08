Los piarenses denuncian una vez más la falta de cajeros automáticos en la ciudad, aseguran que son cinco años sin contar con este servicio, el cual es muy indispensable, sobre todo en este siglo XXI.

Alegan que no se justifica que el tercer municipio más importante del estado Bolívar, no cuente con cajeros automáticos, aunado a eso, señalaron que en Upata se han cerrado tres entidades bancarias, situación que ha despertado un profundo malestar en la población.

Al buscar la opinión de los ciudadanos, para saber que piensan ante la falta de cajeros, estos manifestaron que «es una locura», porque la mayoría de los clientes no tienen un espacio durante el día para ir hasta los bancos a sacar dinero.

Julián Montoya, usuario resaltó que trabaja once horas y no le dan permiso para salir hacer diligencias, “tengo que estar comprando efectivo y cancelando un 10% adicional, para poder tener dinero y así pagar el taxi, si existieran cajeros automáticos saldría de mi trabajo derecho a sacar plata”.

Por otro lado, para Julián se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza al no disponer de las herramientas necesarias para consultar las cuentas, por eso hace un llamado a las autoridades correspondientes que tengan que ver con la banca y resolver la problemática.

“Es necesario corregir las fallas y poner a funcionar todos los cajeros que están fuera de servicio, en vez de avanzar hacia un desarrollo próspero y fortalecido, se está retrocediendo”.

Más quejas de usuarios

Mientras que, María Lezama, indicó “no puedo consultar por la página del banco, porque no gozo del servicio de internet, ese es otro problema, no todos tenemos acceso al servicio, cuando puedo, voy al Banco y solicito apoyo a las muchachas de Atención al Cliente, mientras que otro ciudadano agregó, que es difícil saber a ciencia cierta cuánto dinero tiene disponible en su cuenta bancaria, puesto que, por vivir en un sector rural, no tienen el privilegio del internet.