Los habitantes del sector Banco Obrero (parte baja), en Upata, informaron que llevan un mes sin el servicio de electricidad, la razón se debe a que tres transformadores están dañados y por más llamados que hacen los vecinos nos son tomados en cuenta.

De acuerdo a los habitantes, solicitaron el transformador por la aplicación Ven app, y aún no reciben la visita, ni respuestas de otros transformadores.

La falta de electricidad está afectando a cientos de familias que viven en la urbanización, los habitantes afirman que en reiteradas oportunidades se han trasladado hasta las oficinas de Corpoelec, para que resuelva el problema, además, han hecho el llamado por las líneas de atención al cliente, sin embargo, no han logrado nada.

Alcides Valdez, habitante expresó, “hace un mes se fue un transformador del banco de alimentación, luego fueron funcionarios de la municipalidad y colocaron dos, pero, a la semana siguiente explotaron, al igual que otro que había y desde ese entonces estamos siendo afectados”.

El vecino insistió en que es necesario la colocación de los transformadores, ya que, los funcionarios le informaron que ya solicitaron la ayuda y aún no se pronuncian, “no tenemos energía 110, ni 220, muchas familias han tenido que conectar sus cables para la corriente eléctrica de otro transformador ubicado al otro lado de la comunidad, situación que ha venido perjudicando también a los otros vecinos porque la energía ya está fallando por tanta carga”, indicó Valdez.

Afectados gravemente

Valdez, también añadió que sus aparatos electrodomésticos están desconectados desde hace un mes porque no cuentan con corriente, “este calor nos va a matar, sobre todo aquellas personas que sufren de tensión arterial, aunado, a las cosas graves con enfermedades que deben estar en un ambiente fresco, por tanto, hacemos el llamado a los entes de la empresa hidroeléctrica, pues, ni los alimentos fríos podemos guardar en las neveras porque están apagadas”.

Mientras que Maricelis Vera, otra de las afectadas dijo, “esta situación es difícil para muchas familias porque no contamos con gas doméstico, sólo cocina eléctrica y no podemos utilizarla porque no hay corriente, tampoco conseguimos leña cerca del sector para poder cocinar, más de 60 familias estamos siendo perjudicadas”.