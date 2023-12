La calle principal de la urbanización Bicentenario en Upata, se ha convertido en un “dolor de cabeza”, para los vecinos y transportistas que circulan por esa zona, puesto que el asfalto está completamente deteriorado y lleno de huecos, convirtiendo un caos toda la comunidad, por tal motivo, los habitantes solicitan que las instituciones del Estado, presten apoyo con un plan de pavimentación.

Natalia Gómez, quien manifestó residir en el sector detalló, que el último asfalto colocado en esa zona fue a mediados del año 80, siendo diligenciado por los vecinos de la calle principal, “nos quejamos y solicitamos que nos den respuestas a la brevedad, ya estanos cansados de tener las aguas acumuladas frente a nuestras casas, además, que sean salpicadas las paredes al pasar los vehículos a alta velocidad”.

Problemas sin respuestas

José Marcano, también habitante en la calle C, expresó que no cuentan con alumbrado público, “al llegar las 7:00 de la noche, toda la urbanización parece una cueva de lobos, la oscuridad en las calles hace que no podamos salir a las bodegas o cualquier otro sitio a comprar algo, tememos que seamos víctimas de atraco, no se sabe cuando vamos a ser afectados”.

También señaló que las cloacas desbordadas es otro problema que los aquejan por lo que hacen un llamado a los organismos para que sean atendidos lo antes posible, pues, los niños y las personas de la tercera edad son los primeros en contraer cualquier tipo de enfermedad.