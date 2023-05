Karen Moreno, una joven tachirense de 25 años, fue asesinada en Chile a manos de un hombre que la acosaba.

Según se conoció, ella misma le contó a través de unos audios a una amiga que un compañero de trabajo la perseguía con la finalidad de tener una entablar una relación amorosa, pero ella decidió conversar con el chico para aclararle que entre ellos no pasaría nada. Aparentemente fue este hecho el que enfureció al homicida, quien terminó estrangulándola.

Reseñó el diario La Nación que Karen había emigrado a Chile hace unos cinco meses, aproximadamente, en busca de mejores oportunidades laborales en pro de su bienestar y el de su familia. Era enfermera de profesión.

El suceso ocurrió el pasado jueves 27 de abril. Su atacante intentó quitarse la vida luego de asesinarla, pero no lo logró. Las autoridades chilenas lo capturaron y realizan las investigaciones sobre el femicidio.

Los familiares de la víctima se enteraron del hecho y manifestaron su profundo dolor e impotencia. Además, aclararon que, pese a que varios medios chilenos reportaron que el asesinato lo cometió la pareja de la venezolana, esta no tenía vínculo sentimental con él.

Aclararon que quien había acabado con la vida de su hija era un hombre oriundo del estado Anzoátegui, que se obsesionó con ella.

«Ella en este momento no tenía ninguna relación, pues estaba concentrada en trabajar para salir adelante. De hecho, tras durar casada por cuatro años, se divorció, de manera amigable, y su expareja vive en Chile, pero en otra provincia. Él no tiene nada que ver con el hecho», subrayaron.

María Escalante, una de las amigas de Karen, envió a La Nación unos audios donde la víctima le contaba sobre reiterados altercados con el hombre. Le manifestó su preocupación ante las actitud del atacante.

Según le contó a su amiga, estaba preocupada, debido a que el sujeto invadía su espacio, provocando «problemas de convivencia» en la casa del predio que les asignó para residenciarse y donde la asesinaron.

«Invadió mi privacidad, mi espacio. Se tornó feo el ambiente y no me gustó», señala Karen, con tono de preocupación.

«Con respecto al muchacho le dejé las cosas claras, le dije: ‘mira, tú y yo no vamos a ser nada, ni seremos ni vamos a ser en ningún momento, grábate eso, pues yo no estoy preparada para tener pareja y mucho menos como tú. A mí no me gusta que me estén reprimiendo de cosas, diciéndome cosas que no vienen al caso'», contó en otro audio.

Además, le confesó a su amiga que, dado el clima de tensión, estaba pensando en renunciar a su trabajo, pero que había perdido su pasaporte, el cual sospechaba se lo habría escondido el acosador.