Cruzar la selva del Darién resultó una experiencia «bastante costosa» para Beyker Ortiz, un venezolano que se atrevió a realizar esta travesía, con el único fin de llegar a Estados Unidos.

«Cruzar el Darién es bastante costoso, a mí me salió en aproximadamente 7 mil dólares», explicó Ortiz, en una entrevista con Circuito Éxitos.

El venezolano contó que los planes de dejar su país surgieron luego que su novia le notificó que se iría a Estados Unidos, con la diferencia de que ella sí contaba con visa americana.

«Estuve un mes en Colombia tratando de sacar mis papeles, pero no pude, y por eso decidí tomar el camino de la selva para completar mi travesía» detalló.

Ortiz decidió irse del país porque «en Venezuela nada de lo que hacía lo llevaría a ningún sitio» mientras que, estaba seguro que en EE.UU. todo sería distinto, «porque es un país que me puede brindar muchas más posibilidades», aseguró.

«Soy artista, hago música y me gustaría posicionarme en el mundo musical, crear mi familia y ayudar a mi familia que quedó en Caracas» expresó el venezolano.

Trayecto

Para el caraqueño, el Darién nunca fue su primera opción, sostuvo; él creía que «llegaría hasta México y de allí cruzaría», sin embargo, no ocurrió de acuerdo a lo planeado.

«El 20 de enero comenzaron a pedir visas en México y eso me retrasó mucho el camino» reveló. No obstante, Ortiz reconoció que se sintió «bendecido» porque no evidenció otras experiencias que han visto el resto de las personas que cruzan la selva.

El joven insistió en que «siempre supo los riesgos que existían dentro de la selva», pese a ello, decidió arriesgar su vida y cruzar porque «la vida es una sola».

«Era un riesgo demasiado grande el que tomé al cruzar, pero la selva me trató bien de cierta manera» resaltó el venezolano. También manifestó que «no es recomendable este trayecto», en especial para aquellos que llevan niños consigo.

Durante la travesía, Ortiz se agrupó con otras 8 personas quienes lo guiaban, con el grupo iban 2 niños «pero ellos se quedaron atrás». Incluso, «se consiguió personas que perdieron todo».

«Conseguí un dominicano que el río le llevó toda la ropa y cruzó toda la selva en ropa interior» agregó, al tiempo que explicó que también se consiguió a unos venezolanos que «no tenían comida y sobrevivían con lo que la gente les daba» relató.

El joven se encontró con varios venezolanos en el camino, uno de ellos «un chico que le rompió el corazón», porque estaba solo e iba «caminando la selva con sus dos bebés pequeños».

Llegada

El joven cruzó la selva «sin problemas» acompañado por otro venezolano que se encontró en Colombia, cuando llegaron a Guatemala se separaron porque él pagó para llegar hasta EE.UU. pero su compañero no pudo, porque «no tenía el dinero», explicó.

«Al llegar a Monterrey me llevaron preso junto a 95 migrantes más». Además, «en todo momento los trataron como delincuentes», Ortiz pasó 10 días preso.

El venezolano concluyó que ahora puede «sentir un alivio» porque acabó la tortura de haber estado un mes y medio viajando, cuando llegó a Texas y se encontró con que «los oficiales son muy amables», aunque los despojan de todas sus pertenencias porque es parte del protocolo.