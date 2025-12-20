Venezuela cerró su participación en los vigésimos Juegos Bolivarianos en el segundo lugar del medallero general, tras sumar 311 preseas en las sedes de Ayacucho y Lima, en Perú. La competencia se desarrolló entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre y marcó el inicio oficial del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación criolla obtuvo 104 medallas de oro, 92 de plata y 115 de bronce, cifras que superan lo alcanzado en Valledupar 2022 y Santa Marta 2017, consolidando uno de sus mejores desempeños en la historia del evento multidisciplinario, explica Líder en Deportes.

Una delegación amplia y diversa

El equipo venezolano estuvo integrado por 520 atletas, de los cuales 295 fueron mujeres y 225 hombres. La representación nacional logró el campeonato absoluto en disciplinas como lucha, esgrima, boxeo, judo, wushu, golf, voleibol de sala y sóftbol femenino, evidenciando solidez tanto en deportes individuales como colectivos.

Deportes que lideraron el medallero

La lucha encabezó el aporte con 17 medallas (10 de oro y siete de plata), seguida por la esgrima con 14, el judo con 17 y el boxeo con nueve preseas. También destacaron el wushu, el golf y las actuaciones perfectas en voleibol y sóftbol femenino.

Por su parte, la natación y el levantamiento de pesas fueron las disciplinas más productivas en volumen. La natación aportó 35 medallas, mientras que la halterofilia sumó 29 en distintas categorías y modalidades.

Figuras y multimedallistas

Entre los atletas más destacados sobresalió la gimnasta Jimena Domínguez, de apenas 16 años, quien conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata en gimnasia rítmica.

También brillaron los canoístas Cristian Canache y Ray Acuña, el remero César Amaris y los nadadores Jorge Otaiza, Lismar Lyon y María Yegres, todos con múltiples preseas.

Récords y proyección olímpica

Además del medallero, Venezuela impuso cinco récords bolivarianos, principalmente en natación, reafirmando el alto nivel competitivo de sus atletas.

Finalmente y, con este resultado, el país cerró un exitoso inicio del nuevo ciclo olímpico, solo por detrás de Colombia, líder del medallero, y por encima de la anfitriona Perú.